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Bitlis’te trafik kazası: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 01.10.2023 15:23
  • Giriş: 01.10.2023 15:23
  • Güncelleme: 01.10.2023 15:24
Kaynak: İHA
Bitlis’te trafik kazası: 1 yaralı

Bitlis’te meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 13.30 sıralarında Kızıl Mescit Caddesi’nde meydana geldi. Kurubulak semtinden çarşı merkezine doğru seyir halindeki 33 RZ 194 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak karşı istikametten gelen otomobile çarptı.

Meydana gelen kazada ismi öğrenilemeyen 33 RZ 194 plakalı otomobilin sürücüsü yaralanırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

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