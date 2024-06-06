Bitlis’te yangın tüpü içinde metanfetamin ele geçirildi

Bitlis’te durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada, yangın tüpü içinde 2 kilo 615 gram metanfetamin ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Tatvan’da şüphe üzerine durdurulan bir araçtaki yangın tüpü içerisine zulalanmış vaziyette toplam 2 kilo 615 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili soruşturma devam ediyor” denildi.