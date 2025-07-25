Bitlis’teki cezaevinde tutukluya işkence iddiası

Haber Merkezi

Bitlis’te bulunan Ahlat T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutukluların, gardiyanlar tarafından işkenceye uğradığı ve tutuklulardan 8’inin yaralandığı iddia edildi. MA’nın haberine göre 22 Temmuz’da saat 09.00’da sabah sayımı esnasında gardiyanlar tutukluların koğuşuna girerek dağıttı. Tutukluların karşı çıkması üzerine gardiyanların fiziki şiddet uyguladığı ileri sürüldü.

Yaklaşık 3 ay önce de benzer bir durumun yaşandığı iddia edilirken alınan bilgiye göre; şiddete maruz kalan tutukluların vücutlarında gözle görülür şişlik ve morlukların olduğu, şiddet sonrası hastaneye sevk edilenlere ise kelepçeli muayene dayatıldığı için muayene edilmeden geri getirildikleri belirtildi. Tutuklular aileleri aracılığı ile barolar, hukuk örgütleri ve milletvekillerine cezaevini ziyaret etme çağrısında bulundu.