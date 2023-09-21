Bitlis’teki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

Bitlis’te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre ilk kaza, Bitlis-Baykan karayolu üzerinde bulunan Yenice Karakolu mevkiinde meydana geldi. Kontrolden çıkan aracın şarampole uçması sonucu araç şoförü hafif şekilde yaralandı. Olay giden AFAD ekipleri yaralanan sürücüyü 112 sağlık ekibine teslim ederek tedavisinin yapılması için Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

İkinci kaza ise, Bitlis-Diyarbakır karayolu üzerinde bulunan İl Özel İdaresi Sekreterliği mevkiinde meydana geldi. Kaza petrol istasyonundan çıkan araç ile o sırada anayolda seyir halindeki başka bir aracın çarpışması sonucu meydana geldi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine, kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken kazada yaralanan iki araç şoförü Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.