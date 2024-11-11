Bitmek bilmeyen kapı sevdası

Kamu kurumları, ekonomik krize rağmen dikkat çeken harcamalara imza atmaya devam ediyor. Kayseri Üniversitesi rektörünün makam katına milyonlarca liralık tadilat yaptırdığının açığa çıkmasının ardından Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile Tarsus Üniversitesi de milyonlarca liralık ihaleler düzenledi. Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Balıkesir’deki Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 19 Eylül tarihinde, “Merkez Yerleşke Ana Giriş Kapısı ve Çevre Düzenleme Yapılması İşi” adı altında bir ihale düzenledi. 14 Ekim’de Bena Mühendislik Limited Şirketi ile yaklaşık 27 milyon TL’lik sözleşme imzalandı.

Mersin’deki Tarsus Üniversitesi de 19 Eylül’de “Tarsus Üniversitesi Giriş Kapısı ve Genel Çevre Düzenleme İşi” adı altında ihale düzenledi. 7 Ekim’de Benser İnşaat Şirketi ile üniversite arasında 5 milyon 13 bin TL’lik sözleşmeye imza atıldı. Öte yandan BirGün, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’nın, makam odasını ve makam katını yenilemek için 6 milyon TL harcadığını ortaya çıkarmıştı. Odası iki kat büyüten, makam odasının arkasına ise dinlenme odası ile banyo yaptıran Rektör Karamustafa da bir yazılı açıklama yaptı. Banyo ve dinlenme odasına değinilmeyen açıklamada, “Rektörlük katındaki onarım ve yenileme işi, yaklaşık üç yıl önce planlanmış ve çeşitli sebeplerle yapımı bugüne ötelenmiş bir çalışmadan ibarettir” denildi.