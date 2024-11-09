Bitmeyen caminin peyzajına paralar aktı

Türkiye'deki toplam cami sayısı, ihtiyaca bakılmaksızın inşa edilen camilerle birlikte devlet okulu sayısını 28 bin 568 kadar aştı. Hemen her mahalleye birden fazla inşa edilen camiler ile toplam cami sayısı 89 bin 302’ye ulaştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Türkiye Diyanet Vakfı, bağış ve yardımlardan topladığı paralarla yurtdışında çok sayıda cami inşa ederken Türkiye'deki camilerin maliyetini karşılamak, yurttaşa ve kamu kurumlarına kaldı.

DÜZENLEME VALİLİKTEN

Maliyeti kamu kaynaklarıyla karşılanan camilerin bir yenisinde daha sona gelindi. Temeli 2017 yılında atılan ve Kasım 2024 itibarıyla halen tamamlanamayan caminin çevre düzenlemesinin Van Valiliği’ne bırakıldığı öğrenildi. İnşaat maliyetinin 40 milyon TL’yi bulduğu tahmin edilen caminin çevre düzenlemesi de milyonlarca lirayı yuttu.

Van'da 20 bin 600 metrekare alan üzerine kurulu Tıbbiye Camii’nin çevre düzenlemesi için 18 Ekim 2024 tarihinde ihale gerçekleştirildi. Van Valiliği Yatırım İzleme Müdürlüğü koordinesinde ve pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilen ihalenin sözleşmesi 25 Ekim 2024 tarihinde imzalandı. Sözleşmeye göre, Van Valiliği caminin çevre düzenlemesi için 3 milyon 133 bin TL’yi gözden çıkardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle 10 Ekim’de Arnavutluk’ta açılan Tiran Camii’nin de aralarında olduğu yurtdışı camileri için Diyanet Vakfı bütçesinden yapılan harcama belli oldu. Yurttaştan milyarlarca liralık bağış toplayan ancak Sayıştay denetimine alınmayan vakfın Makedonya, Arnavutluk ve Kırgızistan’da inşa ettirdiği camilerin toplam maliyeti 40,1 milyon avro olarak hesaplandı.