Bitmeyen hastane inşaatı para yuttu

Sakarya Şehir Hastanesi’nin yapım süreci 2018’de başladı. Sağlık Bakanlığı Kamu Özel Ortaklığı Dairesi Başkanlığı, Sakarya Şehir Hastanesi’nin ön projesine ait dokümanlarının hazırlanması için 19 Mart 2018 tarihinde 180 bin TL’lik anlaşma yaptı.

Toplam bin yataklı planlanan Sakarya Şehir Hastanesi’nin uygulama projesinin çizimi için ise 19 Şubat 2020’de Tümaş Türk Mühendislik ile el sıkışıldı. Anlaşmanın maliyetinin 3 milyon 450 bin TL olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, hastanenin uygulama projesi ve ihale dokümanlarının hazırlanması için de 375 bin 840 TL’ye OBS Proje Mühendislik ile 19 Ağustos 2020 tarihinde sözleşme imzaladı. Sakarya Şehir Hastanesi’nin uygulama projesi ile ihale dokümanlarının tasarım gözetimi ve kontrolü işi de 96 bin TL’ye Boğaziçi Üniversitesi’ne verildi.

İSRAFIN SEMBOLÜ

2018-2020 döneminde, tek çivi dahi çakılmadan 4 milyon 101 bin 840 yutan Sakarya Şehir Hastanesi’nin yapım ihalesi ise 27 Mayıs 2021’de yapıldı. Kamu ihalelerinde istenmeyeni eleme aracı olarak kullanıldığı gerekçesiyle eleştirilen pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilen ihale, 1 milyar 248 milyon 61 bin TL’ye Mustafa Ekşi İnşaat ve ATR Yapı Proje ortaklığına gitti. Şirketler ile Sağlık Bakanlığı arasında 13 Temmuz 2021’de sözleşme imzalandı. Hastanenin 26 Temmuz 2021’de başlayan yapım çalışmalarının Ağustos 2023’e kadar tamamlanacağı taahhüt edildi. Ancak hastane, planlanan sürede tamamlanamayarak AKP iktidarlarında israfın sembolü halini alan projeler arasına eklendi. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, inşaatın tamamlanması için 13 Aralık 2024 tarihinde ikmal ihalesi düzenledi. İhaleyi, 4 milyar 825 milyon TL’ye, ilk ihalede de sözleşme imzalanan ATR Yapı Proje şirketinin aldığı belirtildi. Şirket, hastaneyi 19 Aralık 2025’ne kadar tamamlayacağı bildirildi. Maliyeti, öngörülenin dört kat üstüne çıkan hastane için Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise yeni bir tarih açıkladı. İktidara yakın medyanın, “Sakaryalılara müjde” olarak duyurduğu açıklamaya göre, Memişoğlu hastanenin 2026 yılı içinde açılacağını kaydetti.

‘YURTTAŞ OYALANIYOR’

CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, hastanenin Sağlık Bakanlığı’nca, “mega proje” olarak pazarlandığını ifade etti. Taşkent, hastanenin tamamlanma tarihinin sürekli güncellenmesine tepki gösterdi. Memişoğlu’nun, hastanenin tamamlanma tarihi olarak 2026 yılını işaret etmesini, “Sakarya halkıyla dalga geçmek” olarak yorumlayan Taşkent, “2023 hedefi ya da 2025 hedefi neden tutmadı? Hangi gerekçeyle yıllarca ertelendi? Projenin yüzde 70–80 seviyesinde olduğu söyleniyor. Eğer bu oran doğruysa neden hâlâ açılış erteleniyor?” diye sordu.

Yaşananları, “plansızlık, denetimsizlik ve kamu kaynaklarının hoyratça kullanımı” olarak değerlendiren Taşkent, şöyle devam etti: “Sakarya’da insanlar randevu bulamıyor, acillerde kuyruklar uzuyor. Yurttaş yıllardır oyalanıyor. Bu gecikmenin maliyeti ne kadar? Bu soruların cevabını halk bilmek zorunda. 2026 diye telaffuz edilen tarih de güven vermiyor. İnsanların sağlığı üzerinden siyaset yapılmaz, sağlık ranta teslim edilemez. Kamu kaynaklarını heba ettiniz, üstüne bir de çıkıp ‘müjde’ diyorsunuz. Bu, akılla alay etmektir.”