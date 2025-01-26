Bitmeyen mağduriyet: Ali Erbaş, 7 yılda her güne bir dava sığdırdı!

7 yılı aşkın bir süredir görev alan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, görevde bulunduğu 2 bin 689 günde toplam 3 bin dava açarak her güne bir dava sığdırdı.

Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan’ın haberine göre Erbaş, Diyanetteki yolsuzluk iddialarını haberleştiren gazetecilere de dava açtı.

Erbaş’tan önce 11 Kasım 2010 ile 31 Temmuz 2017 tarihleri arasında görev yapan Mehmet Görmez herhangi bir hakaret ya da tazminat davası açmadı.

28 Mart 2003’te göreve gelen Ali Bardakoğlu da 11 Kasım 2010’a kadar kimseye dava açmadı.