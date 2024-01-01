Bitmeyen proje için bir orman katliamı

Yapımı yılan hikâyesine dönen Ankara-İzmir YHT projesi yıllardır tamamlanamadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın söz konusu projesi için yine orman katliamı yapılacak. Projede 68,82 hektarlık orman arazisi hedefte.

Aycan KARADAĞ

Binali Yıldırım’ın 2013’te “1080 günde tamamlanacağını” söylediği Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı projesi hâlâ tamamlanamadı. Yılan hikâyesine dönen proje için defalarca tarih verildi. Son olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Eylül ayında yaptığı açıklamada projenin 2027 yılında tamamlanacağını açıkladı.

Şimdi de YHT Hattı projesi kapsamında “Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi” projesi için harekete geçildi. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından Kula’nın Hayalli mahallesinde yapılmak istenen kalker ocağı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuru yapıldı.

ORMANDA PATLAMA

Proje 68,82 hektarlık orman arazisi içerisinde yapılmak isteniyor. Açık işletme yöntemi ile yapılacak ocakta, yılda 500 bin ton kapasite ile üretim yapılması planlanıyor. Proje kapsamında patlatma işlemi de uygulanacak. Proje dosyasında yer alan bilgilere göre, yılda 40 patlatma yapılacağı belirtildi. Proje alanın çevresinde zeytin ağaçları ve dere yatakları bulunuyor. Dosyada, projenin zeytin ağaçlarına ve dere yataklarına zarar verilmeyeceği iddia edildi. Proje alanına en yakın konut ise bin metre mesafede yer alıyor.

Bu proje Manisa’da geçtiğimiz yıl YHT Hattı projesi kapsamında üçüncü kalker ocağı projesi, başvuru olarak kayıtlara geçti. Diğer projeler de yine ormanlık alanda yapılmak isteniyor. Projelerin çevresel etki değerlendirme(ÇED) süreçleri devam ediyor.

81 MİLYARLIK SAPMA

Ankara-İzmir YHT projesinin maliyeti öngörülenin üstüne çıkmıştı. AKP iktidarının 15 Ocak 2023’te açıkladığı son yatırım programında, hattın bedeli, 96 milyar 960 milyon lira olarak belirlenmişti. Projenin son ihalesinin ise 2020’de yapıldığı ve 2 milyar 163 milyon avro bedel ile ERG İnşaat firmasına ‘pazarlık’ usulü verildiği kamuoyuna yansımıştı. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, geçtiğimiz günlerde yaptığı araştırmada, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı için şu ifadeleri kullanmıştı: “Hattın yapım maliyeti 97 milyar TL. Önemli bir kısmı dış kredi. Yatırım programında, 2024’ten itibaren harcanması planlanan meblağ 55 milyar TL’ydi. Yani o günün kuruna göre, 2 milyar 925 milyon dolar. Şimdi bu maliyeti kurdaki artış ve enflasyona oranladığımızda Ankara-İzmir Hattı’nın 2026’da da bitirileceği öngörülüyor ancak büyük ihtimal gecikecek. Bu gecikmenin 178 milyar TL’lik bir maliyeti olacağı hesaplanıyor. Sapma yaklaşık 81 milyar TL.”