Bittabi ne demek? Bittabi kelimesinin TDK Sözlük anlamı ve örnek kullanımları

"Bittabi" kelimesi, Türkçe dilinde kullanılan eski ve edebi bir ifadedir. Günümüzde yer yer rastlansa da özellikle resmi, edebi veya eski Türkçe metinlerde sıkça karşılaşılır. Bu makalede, "Bittabi" kelimesinin TDK sözlük anlamını, kökenini, örnek cümlelerini ve popüler arama terimlerini içeren detaylı bir açıklama bulabilirsiniz.

BİTTABİ’NİN TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre, "bittabi" kelimesi, "doğal olarak" anlamına gelir. Günümüz Türkçesinde, "elbette" ya da "tabii ki" ifadelerinin karşılığı olarak düşünülebilir.

BİTTABİ KELİMESİNİN KÖKENİ

"Bittabi" kelimesi, Arapça kökenlidir. "Bi" ön eki, Arapça’da "ile, vasıtasıyla" anlamına gelirken, "tabii" kelimesi ise "doğal, doğaya uygun" anlamındadır. Birleşik bir yapı olan "bittabi," "doğal olarak, tabii ki" anlamını ifade eder. Bu kelime, Osmanlı Türkçesi’nde sıkça kullanılmış ve Türkçe’ye bu şekilde geçmiştir.

BİTTABİ İLE İLGİLİ ÖRNEK CÜMLELER

Günlük Hayatta Kullanımı: "Bu kadar çalıştıktan sonra başarılı olması, bittabi bekleniyordu."

"Bu kadar çalıştıktan sonra başarılı olması, bittabi bekleniyordu." Edebi Metinlerde Kullanımı: "Bittabi, her zorluktan sonra bir kolaylık vardır."

"Bittabi, her zorluktan sonra bir kolaylık vardır." Resmi Yazışmalarda Kullanımı:"Projenin teslim tarihi bittabi dikkate alınmalıdır."

Bittabi'nin Kullanım Alanları

Edebiyat: Eski şiirlerde ve yazılarda, özellikle edebi bir hava yaratmak için kullanılmıştır.

Eski şiirlerde ve yazılarda, özellikle edebi bir hava yaratmak için kullanılmıştır. Resmi Yazışmalar: Daha ciddi ve resmi bir dil oluşturmak için tercih edilir.

Daha ciddi ve resmi bir dil oluşturmak için tercih edilir. Günlük Konuşmalar: Nadiren kullanılsa da, etkileyici ve farklı bir ifade arayışı içinde olan kişiler bu kelimeyi tercih edebilir.

Modern Türkçede, "bittabi" kelimesinin yerine genellikle "elbette," "tabii ki" ve "doğal olarak" ifadeleri kullanılır. Ancak "bittabi" kelimesi, eski metinleri inceleyen öğrenciler veya klasik Türkçe’ye ilgi duyan kişiler tarafından öğrenilmekte ve kullanılmaktadır.

"Bittabi" kelimesi, derin bir anlam taşıyan, geçmişten günümüze edebi ve resmi dilin bir parçası olarak kalmış özel bir ifadedir. Arapça kökeninden gelen bu kelime, doğal ve kaçınılmaz bir durumu vurgulamak için kullanılır. TDK’ye göre "elbette, şüphesiz" anlamına gelen "bittabi," edebi ve resmi metinlerde etkileyici bir ifade aracı olarak tercih edilmeye devam etmektedir.

Eğer siz de konuşmalarınıza veya yazılarınıza etkileyici bir dokunuş katmak isterseniz, "bittabi" kelimesini kullanabilirsiniz!