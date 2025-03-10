Biz barikatları aştık da geldik

Haber Merkezi

Türkiye’nin her köşesinde kadınlar, 8 Mart'ta her türlü engelleme girişimine karşı sabahın ilk saatlerinden gece yarısına dek alanlardan seslerini yükseltti. Binlerce kadın ‘‘Özgür hayatları almadan bir yere gitmiyoruz. Ayrımcılığın, eşitsizliğin, şiddetin, sömürünün olmadığı bir dünyada ısrar ediyoruz’’ diyerek alanları doldurdu.

İstanbul Taksim’deki 23’üncü Feminist Gece Yürüyüşü, coşkuyla gerçekleştirildi. Taksim ve çevresi yüzlerce polis tarafından sarılıp barikatlarla kapatılsa da kadınlar engelleri Sıraselviler Caddesi’nde bir araya gelerek aştı.

Kadınlar ‘‘Öfkeliyiz, isyandayız. Hayatımızı sizin iki dudağınızın arasına bırakmayız!’’ dedi. Yürüyüş sonrası alandan ayrılan kadınlar polis tarafından ablukaya alındı. ‘‘Tayyip kaç kaç kaç, kadınlar geliyor’’ sloganı atıldığı ve ‘‘2911 sayılı kanuna muhalefet’’ gerekçesiyle 2’si çocuk 112 kişi darp ederek ve ters kelepçeyle gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 111’i dün serbest bırakılırken, bir kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

2025 İSYAN YILI

Ankara Yüksel Caddesi’nde kadınlar Meşrutiyet Caddesi’nden Sakarya Meydanı’na yürüyerek sloganlarıyla tüm caddeleri kuşattı. İktidarın 2025 yılını “Aile Yılı” olarak ilan etmesine tepki gösteren kadınlar, başkent sokaklarını adeta “İsyan yılına" çevirdi.

İzmir’de ise Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde bir araya gelen kadınlar Türkan Saylan Kültür Merkezi’ne yürüdü. Feminist Gece Yürüyüşü tarihinde açıklamayı ilk kez trans kadınlar okudu. Açıklamada son bir yıl içinde kadınlara ve LGBTİ+’lara yönelik sistematik saldırıların arttığı vurgulandı.

Güzelbahçe Belediyesi de ‘‘Tersine Yürüyüş” düzenledi. Yürüyüşte kadın haklarında geriye gidiş olduğu belirtildi.

∗∗∗

DAYANIŞMA RUHU

Eşik gönüllüsü avukat Sema Yurtbilir, şunları söyledi: "Dayanışma ruhunu gördüm alanda. 8 Mart'ın dayanışma ruhu çok güzeldi. Hem kadınlar hem LGBTİ+’lar hep beraber barış içerisinde 'özgürlüğü, eşitliği' , haklarımızı talep ediyorduk. Bu o kadar güzeldi ki... Gerçekten birlikte direnmek, dayanışmayla direnmek harika bir duygu. Her yıl katılımın artması her yıl daha canla, başla bir mücadele gerçekleştirilmesi, alanlarda daha fazla kadın ve LGBTİ+ görmemiz ve dayanışmanın daha da artması, örgütlü mücadelenin daha da artmasının nedeni giderek baskıların çoğalması. Son zamanlarda yasa teklifi taslakları dolaşmaya başladı ve bu teklif taslağında artık insanların varoluşları, kadınların ve LGBTİ+’ların varoluşları sorgulanmaya başlandı. Varoluşlarına karşı cezalandırma yönünde düzenlemeler yapılması söz konusu olmaya başladı. Artık buradan sonra gidilecek başka bir nokta yok. Varoluşunuz sorgulanıyor, varoluşunuz cezalandırılıyorken oturabilir misiniz? Tabii ki bu sefer mücadele çoğalıyor. Mücadele eden insanların, sokağa dökülen insanların sayısı ve coşkusu tabii ki çoğalıyor. Çünkü bu da etki tepki meselesiyle alakalı."

∗∗∗

MÜCADELE EDERSEK KADIN YÜZYILI OLUR

İstanbul'daki 8 Mart yürüyüşüne katılan Sol Feminist Hareket'ten Berivan Sert, şunları söyledi: ‘‘25 Kasım'da bizler İstanbul'da çok ciddi bir polis baskısıyla karşılaştık ve o kadar abluka vardı ki Taksim’e çıkan her yol kapalıydı. 8 Mart'ta kadınlar bir araya geldi, binlerce kadın ortak ses çıkarabildi. 8 Mart gibi 25 Kasım’larda da ve kaybettiğimiz kadınlar için bir araya geldiğimiz eylemlerde de toplumun hep birlikte ses çıkarabilmesi ve eylemleri sahiplenmesi gerekiyor. Birlikte ve daha güçlü bir biçimde mücadele edebiliriz.

Olabildiğince tüm kadınları ve cinsiyet temelli baskılanmanın karşısında duran tüm toplumu sokaklara, eylemlere ve erkek şiddetinin, patriyarkanın karşısında mücadeleye davet ediyorum. Birlikte mücadele edersek bu yüzyılı, kadın yüzyılı yaparız ve ‘aile yılı’ ilan eden Bakanlığı ve hükümeti bir şekilde gerilletiriz.’’

∗∗∗

DÜNYADAN RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Dünyanın pek çok ülkesinde kadınlar alanlara çıktı, yürüyüşler düzenledi. ABD'nin Los Angeles kentinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yürüyüş düzenlendi.

Fotoğraf: AA

Peru'da ise başkent Lima'da bir araya gelen kadınlar kişisel hak ve özgürlüklerini talep ederken, kadınlara yönelik şiddeti de kınadı. Gösteri sırasında, hayatını kaybeden kadınlar da anıldı. Şili'nin başkenti Santiago'da yapılan yürüyüşte ise toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarını savundu. Meksika'nın başkenti Mexico City'de binlerce kişinin katılımıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü düzenlendi.