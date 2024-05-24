‘Biz bu ailelerin yanındayız’

Haber Merkezi

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybedenlerin oluşturduğu Adalet Peşinde Aileleri Platformu üyeleri ile TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Emir, Maraş merkezli depremlerde yıkılan binalar için tutulan bilirkişi raporlarının son derecede özensiz olduğunu ifade ederek şunları dile getirdi:

"Bir kısım müteahhitler firari, suçunu biliyor, kolon kestiğini biliyor, projeyi bozduğunu biliyor... Bir kısmı 8 ay sonra bile firari olabiliyor çünkü adalet geç geliyor. Bu anneler diyor ki adalet istiyoruz. Anneler kırmızı bülten talep ediyorlar. Davaların neredeyse tamamı taksirli suçlardan açılıyor bu büyük bir hukuki yanlış. Belirli durumlar için olası kasttan yargılanmaları gerekir, yargının doğru dürüst işlemesini bekliyoruz. Bir diğer konu kamu görevlilerinin korunması... Görevini yapmayan, gerekli incelemeyi yapmayan belediye de olsa Çevre Bakanlığı da olsa adalet talep ediyoruz. Herkes yargılansın. Biz annelerimiz adına, 50 binden fazla yitirdiğimiz canımız adına hızlı ve yerinde adalet talep ediyoruz. Biz bu ailelerin yanındayız."