Biz çamur, siz ise kanla kaplısınız

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İspanya’nın Valencia özerk bölgesinde 220’den fazla kişinin öldüğü sel felaketinde yetkililere öfke dinmiyor. İspanyol yetkililerin geç ve yetersiz müdahalelerine tepki gösteren on binlerce kişi, Valencia’da sokaklara indi. Öfkeli halk, yerel hükümetin istifasını istedi.

UYARI GEÇ YAPILDI

İspanya’nın doğusundaki Valensiya bölgesinde 29 Ekim’de başlayan yağışlarda 220’den fazla kişi yaşamını yitirirdi. Yetkililer müdahale etmekte geç kalırken halk kendi çabalarıyla felaketle mücadele etti. Yetkililerin, bölgesel hükümetin merkezi makamlardan gönderilmesini istediği binlerce polis takviyesi ve askeri harekete geçirmesi günler aldı.

Selde binlerce insan evlerini kaybederken birçok bölgede sokaklar hala çamur ve molozla kaplı. İspanya’nın bazı köylerinde temizlik ve arama kurtarma çalışmaları devam ederken 80 kişinin kayıp olduğu aktarılıyor.

Felaketten etkilenen bölgelerde yaşayanlar Mazon'u, 29 Ekim akşamı saat 20'de, civardaki birçok kasaba ve köye su akmaya başladıktan çok sonra alarm vermekle suçluyor.

İSTİFAYA ÇAĞIRDILAR

Valencia’da cumartesi akşamı sokaklara inen 130 binden fazla kişi, Yerel yetkilileri, “sel uyarılarını çok geç yapmakla” suçladı. “Biz çamura, siz kana bulandınız” sloganları atan göstericiler, Valencia Özerk Hükümeti Başbakanı Carlos Mazon’un istifasını istedi. “Katiller” diye slogan atan protestocular, “beceriksiz” olarak nitelendirdikleri Mazon’un tüm kabinesini istifaya çağırdı.

Gece saatlerine doğru Valencia Belediye Binası’nın önünde polisle çatıştı. Valencia şehri Belediye Başkanı Maria Jose Catala, belediye binasına zarar verildiğini iddia ederek bunu “vandallık” olarak niteledi.

İspanya Kralı Felipe, Kraliçe Letizia ve Başbakan Pedro Sanchez'in geçen haftaki ziyareti sırasında Valencia'da protesto gösterileri yapılmış, kraliyet mensupları ve yetkililere çamur fırlatılmıştı.

KENDİSİNİ SAVUNDU

Muhafazakâr Halk Partili (PP) Mazon, bölgesel bir yayın kuruluşuna yaptığı açıklamada ise “yetkilileri sorumlu tutmak için zamanın geleceğini” ancak şimdi “sokakları temiz tutma, insanlara yardım etme ve yeniden inşa zamanı” olduğunu söyledi.

Mazon, merkezi hükümetten yeterli uyarı alamadığını, durumun ciddiyeti kendisine bildirilmiş olsaydı daha önce uyarı yayımlayacağını iddiasıyla kendini savunmuştu. İspanya'da, bölgesel yönetimler afet müdahalesinden sorumlu ve Madrid'deki merkezi hükümetten ek kaynak talep edebilirler. Ancak İspanya'nın hava durumu ajansı, felaketin yaklaştığı salı sabahı saat 7:30 gibi erken bir saatte kötü hava koşulları için en yüksek uyarı seviyesi olan kırmızı alarm vermişti.

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AŞIRI SAĞCILAR ÖFKEYİ FIRSAT BİLDİ

Valencia’da yaşanan sel felaketinde çoğu gençlik gruplarından oluşan sivil toplum kuruluşları yardım amacıyla bölgeye akın ederken aşırı sağcı gruplar felaket sonrası yetkililere yönelik öfkeyi “üye sayılarını artırmak” için fırsat bildi. El Pais’in haberine göre aşırı sağcı Vox partisi ile bağları bulunan ultra milliyetçi “Revuelta” grubu, selden etkilenen “İspanyollara yardım için” üyesi olan binlerce genci bölgeye gönderdi. Haberde aşırı sağcı grupların, yerel halkın yetkililer tarafından “terk edildikleri” hissinden faydalanarak Sosyalist Parti (PSOE) hükümetine karşı öfkeyi kendi gruplarını büyütmek için kullandığı aktarıldı.