"Biz hizmetimize bakacağız"

31 Mart seçimlerinin ardından hedef gösterilen belediye eş başkanlarından birisi olan Dersim Belediye Eş Başkanı Cevdet Konak ifadeye çağrıldı. Konak, "Bu soruşturmalar bizi durduramaz, biz hizmetimize bakacağız" dedi.

Kayhan AYHAN

31 Mart yerel seçimlerinin ardından DEM Parti kayyum atanan belediyelerini geri aldı. 78 belediye başkanlığı kazanan ve seçimden başarıyla çıkan DEM Parti belediyeleri kimi çevreler tarafından hedef gösterildi.

Bunlardan birisi de Hürriyet Yazarı Nedim Şener'di. Şener, DEM Partili 27 belediyeye kayyum atanması “yolda” diye yazdı.

Şener, Ahmet Türk’ün de aralarında olduğu 27 belediye başkanı hakkında terör soruşturmalarının devam etmesi nedeniyle kayyum atanmasının zorunluluk olduğunu söyledi:

“Kesinleşmiş hüküm olmadığı için seçime girme hakkı bulunan bu 27 PKK/DEM’li belediye başkanının hakkında soruşturma ve yargılama devam ettiğinden dolayı İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanması yasal zorunluluk.”

Şener'in hedef gösterdiği eş başkanlar arasında Dersim Belediye Eş Başkanı Cevdet Konak da yer aldı. Hedef gösterilmesinin ardından Dersim Belediye Eş Başkanı Cevdet Konak, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı.

BirGün'e konuşan Dersim Belediye Eş Başkanı Cevdet Konak, savcılığın ifade alma işlemini ileri bir güne ertelediğini belirterek, "Dersim'de de 31 Mart seçimleri normal, eşit koşullarda yürütülmedi. Her seçim bölgesinde gördüğümüz zorlukları burada da yaşadık. Bizler halk buluşmalarında Dersim'in sorunlarını da dokunduk. Halkımız bize görev verdi ve bizler de sorumluluk aldık. Görev aldıktan sonra toplumcu, demokratik politikamız ile sorunları halkımızla birlikte çözeceğiz. Hizmet ağırlıklı çalışacağız. Soruştumanın neden açıldığını o zaman göreceğiz. Bize yönelik bu girişimlere karşı tavrımız da nettir. Bu soruşturmalar bizi duruduramaz biz hizmetimeze bakacağız" ifadelerini kullandı.