Biz kışın sadece vergiye çalışıyoruz

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ardahan’da partisinin il başkanlığını ziyaret etti ve esnaf ziyareti yaptı. Özel’i bir vatandaş sokakta durdurarak "Hoş geldiniz şehrimize. Soğuğu görüyor musunuz" dedi. Bunun üzerine CHP Lideri Özgür Özel, "Bir tek soğuğu halledemeyiz CHP iktidar olunca. Onun dışında hepsi bende. Emekli maaşlarını, vergileri, hayat pahalığını hallederiz" ifadesini kullandı.

Özel, ardından Kongre Caddesi’nde esnaf ziyareti yaptı. Ziyaretlerde Özel’e, Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin, Yalçın Karatepe ve Volkan Demir ile Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu eşlik etti.

CHP Lideri Özgür Özel’i bir vatandaş sokakta durdurarak "Hoş geldiniz şehrimize. Soğuğu görüyor musunuz" dedi. Bunun üzerine Özel, "Bir tek soğuğu halledemeyiz CHP iktidar olunca. Onun dışında hepsi bende. Emekli maaşlarını, vergileri, hayat pahalığını hallederiz" yanıtını verdi.