Biz sanatçılar emeğimizle 1 Mayıs’tayız

Babil Kültür Merkezi; Bağımsız Sanat Hareketi, Karşı Sanat, Özgür Sanat Meclisi, PEN Yazarlar Derneği, Red Fotoğraf, Türkiye Yazarlar Sendikası, Sanat Fabrika, Yeni E Dergisi birleşerek 1 Mayıs’ta iki mekanda “1 mayıs ve Emek” sergileri açıyor.

“İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele Ve Dayanışma Günü’nde bir aradayız. Resimlerimiz, şiirlerimiz, şarkılarımız, sözümüzle iki ayrı sergi ve çeşitli etkinliklerle emekçilerle buluşuyoruz” şiarıyla düzenlenen sergiler şöyle;

Türkiye resim ve heykel sanatının önemli ustalarının, eserleriyle yer alacağı “Sabahın Sahibi Var” sergisi 28 Nisan’dan itibaren Karşı Sanat’ta gezilebilecek. Fotoğrafçılar ve şairlerin ortak üretimi olan eserler, Bağımsız Sanat Hareketinden ressamların resimleri ve 1 Mayıs afişlerinin de yer alacağı “Ellerimizde Gelen Işıklı Günler” sergisi ise 29 Nisan’dan itibaren Babil Kültür Merkezi’nde yer alacak.