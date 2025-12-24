Biz size ne yaptık?

6 şubat Maraş merkezli depremlerin üçüncü yılına yaklaşılırken Hatay’ın Antakya ilçesinde acele kamulaştırma uygulamaları yeni mağduriyetlere yol açtı.

Gülderen Mahallesi’nde bölge hastanesi projesi kapsamında tapulu evler ve tarım arazileri kamulaştırılırken, mahalle sakinleri düşük bedeller ve adaletsiz uygulamalarla yerlerinden edilmek istendiklerini belirterek yetkililere seslendi. Özellikle yoksul ve köylü kesimin mağdur edildiğini, bazı siyasetçilere ait olduğu öne sürülen villaların ise kamulaştırma dışında bırakıldığını iddia eden yurttaşlar yaşadıkları duruma tepki gösterdi.

GİDECEK YERİMİZ YOK

Kamulaştırmayla evinin yıkılacağını belirten Emine Doğru, ‘‘Depremden sonra taşındım evim az hasar aldı. Köylü, emekli, mağdur olan insanlar biziz’’ dedi. AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslenen Mehmet Dirlik adlı yurttaş, ‘‘Sesimizi duyun’’ diye konuştu. Engelli kızı ve eşiyle birlikte 25 kişi birlikte kaldıklarını başka da gidecek yerleri olmadığını vurgulayan Kevser Dirlik de şunları söyledi: ‘‘Depremin ilk günlerinde ayakta kalan bağ evimize sığındık. Evimizin kamulaştırıldığını ve yıkılıp yerine hastane yapılacağını bir ay sonra öğrendik. Bizim gidecek başka yerimiz yok. Bizi burada mağdur ederek çıkarmaya çalışıyorlar. Defalarca bunu dile getirmeme rağmen hiçbir şekilde mağduriyetim giderilmedi. Cumhurbaşkanımıza da sesleniyorum. Gelin buradaki mağdur olan insanları yani sesine kulak verin.’’

Bir başka yurttaş ise ‘‘TOKİ’ler geldi, bizi kovacaklar. Zengin kişiler gelecek. Zenginlere niye dokunan yok? Biz ne yaptık bu devlete? Benim 15 tane parselime el koymuşlar, tapudan çıkardılar’’ derken, Acele Kamulaştırma Kararnamesi’nin tebligatlarının bir sene sonra geldiğini ve dava açılamadığı için mağduriyetinin katlandığını belirten Seyran Ateş de özetle şunları dile getirdi:

‘‘Acele kamulaştırma ile ilgili de davalar yerel mahkemelere başvuramıyor. Danıştay’a başvurabiliyoruz. Bunu da bu süreçte öğrendik. Danıştay savcısı bizi haklı görüyor. Diyor ki ‘mağduriyet var, orası uygun değil’ diyor. Bunların hepsi var yazılı. Danıştay Başkanı da ‘kamu yararı’ diyor ve işi bitiriyor. Şu anda davamız Anayasa’da.’’