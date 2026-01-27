‘Biz ürettik, rekordan payımızı istiyoruz’

Emek Servisi

600 bin işçiyi ilgilendiren kamu çerçeve protokolü (KÇP) kapsamında yüzde 24’lük zamma mahkûm edilen TÜRASAŞ işçileri, askeri tank taşıma vagonu projesi kapsamında iki yıllık vagon üretimini 1 yılda tamamlayarak rekora imza attı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada, TÜRASAŞ’ın 2025 yılı üretim verilerine ilişkin, “2025 yılında, farklı türlerde toplam 801 vagonunun üretimini tamamlayarak yeni bir rekora imza attık” dedi.

2025- 2026 dönemi kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü kapsamında yer alan TÜRASAŞ işçileri, 2025’in ağustos ayında imzalanan sözleşmede yüzde 24’lük zamma mahkûm edilmişti. Üretim rekoru kırmalarının ardından konuşan demir yolu işçisi, "Her fırsatta dilinizden düşürmediğiniz, yerli ve milli sanayinin gerçek kahramanları diye lafta güzellediğiniz TÜRASAŞ işçilerinin aldığı ücret 65 bin lira. Madem rekor kırdık, kazandırdığımız milyarlarca liradan payımızı istiyoruz. TCDD daha geçtiğimiz günlerde tren biletlerine zam yaptı. Amme hizmeti vermesi gereken bir kurumun çeyrek asırda içinin boşaltılması, özelleştirmeye uygun hale getirilmesi de başka bir sorun" dedi.