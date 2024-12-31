‘Biz yalnızca mesleğimizi yapmak istiyoruz’

Ülkede binlerce öğretmen ataması yapılmadığı için farklı işkollarında çalışmak zorunda kalıyor. Bunlardan biri de ataması yapılmayan öğretmen Ebru Duman. Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel bölümü mezunu olan Duman, kontenjan açılmaması nedeniyle öğretmenlik yapamıyor. Duman, geçimini sağlamak için milli piyango bileti satmak zorunda olduğunu belirtti.

İzmir’de 2004 yılında Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olan Duman, bir süre ücretli öğretmenlik yaptığını ifade etti. Ücretli öğretmen maaşlarının düşük olması nedeniyle işi bırakmak zorunda kaldığını belirten Duman, “Kontenjan açılmadığı için atamam olmadı, başka işler yaptım. Takı, hediyelik eşya işi gibi şeyler yaptım. Ücretli öğretmenliği bırakmak zorunda kaldım. Çünkü kazancımız sadece yol ve yemek parası, sigortalarımız da ödenmiyor” ifadelerini kullandı.

Duman öğretmenlik yapmak istediğini kaydederek şu ifadeleri kullandı: “Şu an geçimimi sadece bu işle sağlıyorum. Evde oyuncak bebek üretiyorum ama satış alanı bulamadığımdan geçim sağlayamıyorum. Geçinemiyorum aslında. İşimi yapmayı çok isterim. Bunun ateşiyle yanıp tutuşuyorum. Öğretmenlik kutsal bir meslek. Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olarak öğretmenlik yapma hakkım var, formasyon da okudum.”

Duman, şunları söyledi: “Ekstra başka işler yapmasam geçinemiyorum şu anda. Öğretmenliğe biraz daha hassasiyetle bakılmasını rica ediyorum. Üzülüyoruz. Bu kadar sene dirsek çürütüp okuyarak bir yere gelememenin üzüntüsü içimizde var. Bunu nasıl aşacağımızı bilmiyoruz. Elimizden bir şey gelmiyor. Benim gibi atama bekleyen binlerce milyonlarca öğretmen arkadaşımın sesi olmak isterim. Her gece yattığımda neden böyle oldu diye düşünüyorum. Yokluklarla üniversite mezunu olup bir yerlere gelememek çok üzücü.”