Biz yapamadık siz de yapmayın

Ekim 2024 itibarıyla CHP’li belediyelere ait toplam 653 kreş bulunuyor. Kreşlerde bakımı sağlanan çocuk sayısı ise 58 bin 843 ile ifade ediliyor. Özel kreşlerin yıllık ücreti 400 bin TL’ye ulaşırken belediye bünyesindeki kreşlerin ailelere yıllık maliyeti yalnızca 40 bin TL olarak gerçekleşiyor.

CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, bakanlığın belediyelerin kreşlerine yönelik engelleyici kararıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kreşlerin çocukların akranlarıyla buluşmaları ve gelişimleri açısından kritik önemi bulunduğunun altını çizen Nazlıaka, “Kapatılması istenen kreşlere giden çocuklar, yaşları itibarıyla gelişme kapasitelerinin en yüksek olduğu dönemi yaşıyorlar. Kreşlerimiz ya da bakımevlerimiz, çocukların sosyal, eğitsel, psikolojik ve zihinsel gelişimine önemli bir katkı sunuyor dedi.

Kreşlerin çocuklara güvenli bir ortam sunduğuna da dikkati çeken Nazlıaka, sözlerini şöyle sürdürdü: “Rehberlik hizmetleri sayesinde anne babayla çocuk arasında daha sağlıklı bir bağ kurulmasını teminat altına alıyor. Kreşlerde yoksul ailelerin çocuklarına hizmet veriliyor. Dezavantajlı ailelerin çocuklarının hayata dezavantajlı başlamasının önüne geçilerek, yoksulluğun ebeveynden çocuğa miras kalması engelleniyor.

Nazlıaka, CHP’li belediyelerin gece kreşleri de açtığını belirterek, şunları kaydetti:

“Gece vardiyasında çalışan kadınlar için de bu inanılmaz büyük bir imkan. Kreşler sayesinde kadın hem istihdama katılabiliyor, hem özgürleşiyor. Hayatın içine katılabiliyor. Kreşlerde çalışan kadınlar istihdam sahibi olabiliyor. Böylelikle de ekonomik olarak güçlenmiş oluyor.

AKP, CHP’li belediyelerin özellikle yoksul yurttaşlarımızın hayatına dokunan hizmetlerinden rahatsız. Çünkü bu, AKP'nin yapamadıklarının görünür olmasını sağlıyor. Ve yoksul vatandaşlarımızın CHP’ye güvenini artırıyor. Bugün çocuğunu CHP’li bir belediyenin kreşine gönderen bir aile, ‘Acaba bizim kreşimiz kapanacak mı?’ diye merak ediyor. Hayır, biz her koşulda yoksul yurttaşlarımızın hayatına dokunmaya, onlara hizmet götürmeye devam edeceğiz.”

KADINLAR HEDEFTE

Öte yandan Bakanlığın kreş kararı, “Kadınların çalışma yaşamına yönelik darbe” olarak değerlendirilirken akıllara, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kadınlara yönelik adeta nefret kusan tavırları geldi. Başkanlığın, çalışan kadınları hedef alan söylemlerinin son örneği 2023 yılında Konya’da düzenlenen, “Cuma Dersleri” konulu toplantıda dillendirildi. Toplantıda "çalışan kadınların dini eğitim ve bilgilerini unuttukları” savunuldu.