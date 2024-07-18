'Biz yüzdüğümüze göre Seine Nehri temizdir!'

Spor Servisi

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları'nda, farklı müsabakalara ev sahipliği yapacak olan ancak kirlilik tartışmalarıyla gündemden düşmeyen Seine Nehri'nde yüzdü. Hidalgo, nehrin temiz ve müsabakalara hazır olduğunu 'kanıtlamak' için verdiği sözü tuttu ve nehirde yüzdü.

Hidalgo deniz gözlüğünü takarak Paris Valisi Marc Guillaume ile Seine Nehri'ne girdi. Paris Belediye Başkanı, 13 Temmuz'da Sen Nehri'nde yüzen Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera gibi mayo yerine dalgıç kıyafeti giymeyi tercih etti.

1923'ten bu yana kirlilik ve gemi trafiğinin neden olduğu tehlikeler nedeniyle yüzmenin yasaklandığı Seine Nehri, 26 Temmuz'da Olimpiyatların açılış töreni, 8-9 Ağustos'ta maraton yüzme, 30-31 Temmuz ve 5 Ağustos'ta triatlon ve 1-2 Eylül'de paratriatlon yarışmalarına sahne olacak. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da Seine Nehri'nde yüzmesi bekleniyor.