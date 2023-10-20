Bizans ve Roma dönemine ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Çankırı’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 229 adet tarihi eser ve 512 adet sikke ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak tarihi eser bulundurulduğu tespit edilen 4 adrese operasyon düzenlendi.

Ekipler tarafından yapılan aramalarda Bizans ve Roma dönemlerine ait 229 adet tarihi eser, 512 adet sikke, 4 adet dedektör, 1 adet kılıç, 1 adet tabanca, 2 adet av tüfeği 1 adet yivli av tüfeği, 7 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.