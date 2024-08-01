Bize bırakılan SGK borcu 20 milyar TL

Saray’ın belediyeleri çalışamaz hale getirme planına tepkiler sürüyor. 100 belediyeyi 20 milyar liralık SGK borcuyla devraldıklarını söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, “Amaç hizmeti engellemek” dedi.

Politika Servisi

İktidarın belediyeleri iş yapamaz hale getirmeyi amaçlayan hamlesine tepkiler sürüyor. İktidar bir yandan 31 Mart’ın rövanşını almaya çalışırken diğer yandan hala güçlü olduğu mesajını veriyor. CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, belediyelerin SGK ve vergi borçları ile ilgili parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Zeybek, ‘‘31 mart 2024’te AKP ve MHP’den kazandığımız nüfusu en fazla 100 belediyi, 9,8 milyar liralık vergi ve 20 milyar liralık SGK borcuyla devraldık’’ dedi.

AÇIK ŞEKİLDE GÖSTERECEĞİZ

Zeybek, belediyelerin SGK’ya olan borçlarına ilişkin ‘‘İktidar 31 Mart 2024 yerel seçimlerine kadar aklına getirmediği SGK’nın belediyelerden olan alacaklarını, en düşük emekli aylığını 12 bin 500 lira gibi komik bir rakamda tutmanın utancını gizlemek için hatırladı. Bu SGK’yı kurtaracak bir rakam mı” dedi. SGK'nın 2024 yılı gelir tahmininin 3,4 trilyon lira, 96 milyar liralık borcun ise bunun sadece yüzde 3’ünü oluşturduğuna dikkat çeken Zeybek, ‘‘Aklı sıra emeklilerle CHP’li belediyeleri karşı karşıya getirmeye çalışan iktidarın gerçek amacı, SGK’nın vadesi geçmiş prim alacaklarını tahsil etmek mi? CHP’li belediyelerin vatandaşa hizmet etmesini engellemek mi? Eğer iktidar SGK’nın vadesi geçmiş alacaklarını tahsil etmeye çalışıyor olsaydı 2023 yılı sonunda 540 milyar lirayı bulan, son aylarda da 750 milyar liraya ulaştığı tahmin edilen tüm alacaklarının üzerine giderdi’’ dedi. Zeybek’in açıklamaları şöyle:

‘‘Sayıştay raporlarında yıllardır SGK’yı alacaklarını tahsil etmek için çalışmamakla suçlarken, SGK’nın Haziran 2024 sonu itibarıyla belediyelerden olan alacağı 96 milyar lira, bu rakam haziran 2024’te 750 - 800 milyar liraya çıktığı tahmin edilen SGK alacaklarının yüzde 12-13’ü kadar bir büyüklük oluşturuyor. Eğer iktidar gerçekten SGK’nın alacaklarını tahsil etmek istiyorsa, belediyelerden önce borcun geri kalan yüzde 87- 88’inin üzerine gitmeliydi. Şimdi iktidardan SGK’ya belli bir miktarın, örneğin 1 milyon veya 5 milyon liranın üzerinde borcu bulunan bütün borçlularını açıklamasını bekliyoruz. Bu açıklama için SGK’nın yetkisi de bulunuyor. Dört numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 409’uncu maddesi bu yetkiyi SGK Yönetim Kurulu’na veriyor. Ancak yıllardır açıklama yapılmıyor. Bu liste açıklandığında, hangi kamu kuruluşunun, hangi yandaş şirketin, kimlerin SGK’ya ne kadar borcu olduğunu çok açık bir şekilde göreceğiz.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, vergi teklifi hazırlıklarıyla ilgili bir sunumu kamuoyuna sızdırılmıştı. O sunumdan anlıyoruz ki iktidar, 31 Mart 2024 yerel seçimlerini CHP’nin kazanmasının hazımsızlığıyla CHP’nin belediyelerin elini kolunu bağlamak için bir yasal düzenleme hazırlığına girişmiş. Tepkilerden çekindikleri için TBMM’nin tatilinden önce gündeme getiremedikleri bu düzenlemeyi ekim ayında TBMM’ye sunmaya hazırlanıyorlarmış. İktidar, Anayasa’ya açıkça aykırı bu düzenlemeyi TBMM’ye getirmeyi artık aklından bile geçirmesin. Biz hem 2019’da hem de 2024 yılında kazandığımız illerin tamamına yakını AKP ve MHP’den çok büyük borçlarla devraldık. 2019’da devraldığımız büyükşehir belediyelerinin devlete olan vergi ve SGK borçlarının büyük bir kısmını o tarihten bu yana devam ediyor. 2019 yılında kazandığımız 5 büyükşehir belediyesini bağlı idareler ve iştirakleriyle birlikte SGK ve vergi borçları da dahil toplam 5,3 milyar dolar borçla devraldık.”

∗∗∗

GÖKÇEK YESİN, MANSUR YAVAŞ ÖDESİN MANTIĞI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Eskişehir İl Başkanlığı önünde partililere seslendi. İktidarın yerel seçimlerden sonra CHP’li belediyelerin elini kolunu bağlamaya çalıştığını söyleyen Özel, CHP’li belediyelere yönelik darbe girişimi yapıldığını ifade etti. Özgür Özel’in parti önünde yaptığı konuşmadan öne çıkan başlıklar şu şekilde: İktidar belediyeleri nasıl çalıştırmayız onun yoluna bakıyorlar ve maalesef buradan bir kez daha söyleyeyim, bir darbe girişimiyle karşı karşıyayız. Darbe seçilmişleri yetki almışları işlevsiz kılmak, onları, o görevi yapamaz hale getirmek, o görevden uzaklaştırmak ve yerine başka şeyler yapmaya çalışmak darbedir. Şimdi burada bütün Türkiye’de yaşanan bir mali darbe girişimi var. Askeri darbe girişimi olduğunda ben dimdik karşısında durdum. O gün darbe girişimi püskürtüldü. Bugün ne oluyor? Geçen sefer İstanbul’da yaptılar. Bütün vekiller, belediye başkanlarımız Ekrem Başkan’a sahip çıktı. 13 bin 600 olan fark 806 bin oldu. Şimdi belediyeleri CHP aldı diye faiziyle ödeyin diyorlar. Yemeği Melih Gökçek yemiş, hesabı Mansur Yavaş ödesin. Birikmiş borç, kabarmış.”