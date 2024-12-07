Bize değil, borç bırakıp gidenlere kayyum atayın

Haber Merkezi

CHP İl Belediye Başkanları Toplantısı Kilis’te yapıldı. Toplantıya ev sahipliği yapan Belediye Başkanı Hakan Bilecen, ANKA Haber Ajansı’na toplantının detaylarını anlattı.

Bilecen, şunları kaydetti:

"26 milyon 300 bin TL vergi borcu ödedik. 37 milyon 600 bin TL de geçmiş dönemden borçları ödedik Kilis Belediyesi olarak. O yüzden bugün bize ‘Şuna ne kadar para harcadın’ diye soran kişiler önce bir kendilerini çek etsinler. Biz hem hizmet veriyoruz hem geçmiş dönem borcu ödüyoruz hem de şehre yatırım yapıyoruz. O yüzden kayyum atanacaksa bence bize değil önceki dönem borç bırakıp da ortada bir eser bırakmayanlara atasınlar. Genel Başkanımız bize ‘korkmayın’ dedi. Devam edin dedi. Yürüyün dedi. Biz zaten korksaydık aday olmazdık. Yürüyoruz. Bizim yolumuz belli, Cumhuriyet. İzimiz belli Atatürk’ün izi. Biz gerekeni yapacağız. Halkın parası halka harcamaya devam edeceğiz. Kilis Belediyesi’ni yaklaşık 490 milyon TL borçla devraldım ben. Şu an geldiğimiz noktada birçok etkinlik yaptık.”