‘Bize Gülmek Lazım’ izleyicisiyle buluştu

Bize Gülmek Lazım adlı tiyatro oyunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde izleyicisiyle buluştu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla sahnelenen Bize Gülmek Lazım adlı müzikal komedi tek perdeden ve 4 farklı skeçten oluştu. Yönetmenliğini Murat Meral’in yaptığı Bize Gülmek Lazım adlı müzikalinin oyuncularının büyük bölümünü Muğla Büyükşehir Belediyesi çalışanları oluşturdu. İzleyicileri kahkahaya boğan oyunu Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz ve çok sayıda sanatsever izledi.

Yılmaz: Sanatın ve sanatçının yanındayız

Bize Gülmek Lazım adlı oyunun ardından oyunculara çiçek taktim eden Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın sizlere selam ve saygılarını iletiyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edeceğiz. Sanat toplumları bir araya getiren, düşünceleri geliştiren ve estetik algıyı güçlendiren en önemli unsurlardan biridir. Bu bilinçle hareket ederek sanatı daha geniş kitlelere ulaştırmak için çalışıyoruz" dedi.