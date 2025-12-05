Bize kimse sormadı

Pia MASURCZAK

Almanya, 1 Ocak 2026'dan itibaren “Yeni Askerlik Hizmeti’ni” başlatacak. Almanya Parlamentosu Bundestag’da bugün oylanacak yasa tasarısına göre, bu hizmet ilk etapta gönüllü olacak. On yıl içinde, bu ve diğer teşvikler ile yaklaşık 80 bin aktif asker daha kazanılması hedefleniyor.

OKULLARDA BOYKOT

Alman hükümetinin bu kararına karşı gençlik hareketleri mücadeleye başlıyor. 'Schulstreik gegen Wehrdienst' (Zorunlu Askerlik Karşıtı Okul Grevi) inisiyatifinin çağrısıyla öğrenciler, cuma günü ülke çapındaki okulları boykot edecek. Bunun yanında militarizme karşı çıkan öğrenci gruplarıyla siyasi partiler ve sivil örgütlerin katılımıyla protesto gösterileri düzenlenecek.

Peki, Almanya'daki gençler ne düşünüyor: Bundeswehr'e katılmak istiyorlar mı?

Bu konuda görüşler bölünmüş durumda. 16 yaşındaki Jonas ve 17 yaşındaki Maxim, askerlik hizmetinin kendileri için uygun olmadığı konusunda eminler. “Boş zamanımı, okul hayatımı veya daha sonra mesleki hayatımı herhangi bir şekilde feda etmem gerektiğini düşünmüyorum. Ülke bana çok şey kazandırmış olsa da” diyor güney Almanya'nın Lahr kentinde okuyan Maxim.

Arkadaşı Jonas ise Protestan kilisesinde aktif olarak çalışıyor: “Ben savaşa ve orduya prensipte karşıyım.” Maxim gibi Jonas da askerlik hizmetinin yeniden getirilmesi ve bunun olası sonuçları hakkında yeterince konuşulmadığını düşünüyor. “Savaş dönemini yaşamış olan dedem bana, orada olanların hiç de güzel şeyler olmadığını anlatmıştı. Ve bence günümüzde gençler bunun farkında değiller.”

Civey adlı kamuoyu araştırma şirketinin temsilî anketine göre Jonas ve Maxim, Almanya’daki gençlerin çoğunluğunu temsil ediyor. Gençlerin yaklaşık yüzde 57’si askerlik hizmetinin geri getirilmesini reddederken, yüzde 38’i Bundeswehr’de hizmete kısmen ya da tamamen olumlu bakıyor. “Silahlı hizmete kendin gider misin?” sorusunda da tablo benzer. Samantha ise askerlik yapmayı düşünebilen gençler arasında. “Ailem beni bu konuda destekliyor” diyor 17 yaşındaki Samantha. Ona göre Bundeswehr; disiplin, sportiflik ve kendi hedeflerin için mücadele etmeyi öğrenmek anlamına geliyor. Aylık yaklaşık 2 bin 600 avroluk maaşı da cazip buluyor.

Hükümetin tasarısı kabul edilirse, Samantha da tıpkı Maxim ve Jonas gibi gelecek yıl Bundeswehr’den bir mektup alacak. Bu mektupta fiziksel uygunluk ve askerlik motivasyonunu sorgulayan bir form bulunacak. Ancak kadın olduğu için Samantha bu mektuba cevap vermek zorunda değil. Bundeswehr bu yolla yeterince gönüllü toplamayı umuyor. Eğer bu sağlanamazsa, gönüllü askerlikten zorunlu askerlik sistemine geçilecek. O zaman genç erkeklerin bir kısmı askere alınacak; ancak dileyenler bunun yerine sivil hizmet yapabilecek.

ASKERİ Mİ SİVİL Mİ?

Kriegsdienstverweigerung (vicdani ret) hakkı Anayasa’da güvence altına alınmış durumda ve “Yeni Askerlik Hizmeti” için de geçerli. Ancak 2008 sonrası doğan gençler hiç “Bund mu, Zivi mi?” (Askerlik mi sivil hizmet mi?) sorusuyla karşı karşıya kalmadı. Militarizme eleştirel yaklaşan “Informationsstelle Militarisierung” (Askerlik Bilgi Merkezi - IMI) kurumundan Reza Schwarz’a göre bu durum, gençlerin çoğu zaman yeterince bilgi sahibi olmamasına yol açıyor. Güney Almanya’daki Lahr kentinden bu üç genç, kendilerini yeterince bilgilendirilmiş ve duyulmuş hissetmedikleri konusunda hemfikir. Kendi okullarında bu konu hakkında çok az konuşulmuş.

“Bunun yanına bir de siyasetçilerin gençleri karar süreçlerine yeterince katmaması ekleniyor” diyor Bundesschülerkonferenz’den (Federal Öğrenci Konseyi) Genel Sekreteri Amy Kirchhoff. Bu konseyde tüm eyaletlerden öğrenci temsilcileri yer alıyor. Onlar son haftalarda “Yeni Askerlik Hizmeti” tartışmasını sert şekilde eleştirdiler. Amy şöyle diyor: “İster askerlikten yana olsun ister karşı, her iki taraf da dışlanmış hissediyor.” Ona göre siyaset, gençleri kendi gelecekleriyle ilgili kararlarda artık ciddiye almalı.

Almanya’da zorunlu askerlik ve militarizasyona karşı protestolardan bir kare: "Oğlumu elimden alamazsınız. Zorunlu askerliğe ve yeniden silahlanmaya karşıyız"

SESİNİ DUYURACAKLAR

Bugün Almanya genelinde öğrenciler protesto ederken amaçlarının bir bölümü de duyulmak. “Zorunlu Askerlik Karşıtı Okul Grevi” ülke çapında gençleri harekete geçirmeyi hedefliyor. Birçok sendika, öğrenci örgütü, barış inisiyatifi ile sol-ulusalcı BSW partisi ve Die Linke partisi grevi destekliyor. Eylemlerin organizatörlerine göre 90’dan fazla şehirde öğrenciler greve katılacak.

Grev çağrısında “Savaş bir gelecek perspektifi değildir ve yaşam alanımızı yok eder” deniliyor. İttifak, hükümetin planındaki sivil hizmet dahil tüm “zorunlu hizmetlere” karşı çıkıyor. Silahlanma yerine “milyarların eğitime, daha iyi mesleki eğitime, iklime ve geleceğimize” harcanmasını talep ediyor.