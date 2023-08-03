Bizi ayakta tutan işte bu dayanışma

Muğla Akbelen’de ağaç katliamına karşı direniş 10’uncu gününde sürdü. Abluka altındaki Akbelen Ormanı’nda ağaçları korumaya çalışan yurttaşlara jandarma müdahale etti. Bir kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi

Muğla Akbelen’de ağaç katliamına karşı direniş 10. gününde devam etti. Jandarma yaşam savunucularına gazla müdahale etti. Alanda 1 kişi gözaltına alındı. Bölgede bekleyiş gün boyu sürdü.

YK Enerji'nin termik santrallarına kömür sağlamak için Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen ormanlarındaki ağaç katliamına karşı tepkiler ise büyüyor.

Yaşam savunucuları dün de ormanda bir araya gelerek açıklamalar yaptı. Avukat Arif Ali Cangı, "220 bin dönümlük bir araziden bahsediyoruz. Önce Çamköy ve bölge tamamıyla maden ocağı haline getirilecek. Bu yapılan zorbalıktır, zorbalığa karşı direnme hakkı vardır" dedi.

Tarım Orman-İş Genel Başkanı Şükrü Durmuş, şunları söyledi: "45 yıllık orman emekçisiyim, ormancıyım. Bizler ormanları suçlulardan korurduk şimdi geldiğimiz noktada halk, ormanları ormancılardan koruyor. Bizimle mücadele edenler halkın ormancılarıdır ama ne yazık ki bu kurumu yönetenler hainlerdir, orman hainleridi. Eğer insanlar hala temiz havayı soluyorsa ve hala temiz suyu içebiliyorsa ormanın etkisi görülmeli. 20 yılı aşkın süredir ülkeyi yöneten AKP iktidarı ne yazık ki yaşam alanlarımızı sermayeye ve çetelere peşkeş çekiyor. İşte yaşadığımız vahşet budur" sözleriyle tepki gösterdi.

VALİ TAVLI İÇİN YENİ ÇAĞRI

Avukat İsmail Hakkı Atal ise Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın görevinden alınması talebini yineleyerek "Anayasa'nın 169. maddesi çok açık ve hiçbir istisna tanımaksızın 'Ormanlara zarar verebilecek hiçbir eyleme müsaade edilemez. Vali Tavlı 2016-2020 arasında Çanakkale'de görev yaparken de Kanadalı Alamos Gold'un Kazdağları'nda 350 bin ağaç kesmesine vasıta olmuştur. Şimdi de burada Akbelen'e geldi, buradaki ağaçları kestiriyor" diye konuştu. Köylülere destek veren CHP’li Cumhur Uzun, "Bu kadarlık bir kömür ve enerji için doğayı tahrip etmeyi göze alanlar buranın yeniden yapılandırılması ve orman haline getirilmesi için yeni bir harcama yapmayı asla düşünmezler. Bugüne kadar hiç yapılmadı, bundan sonra da yapılma ihtimali yok" dedi.

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YANGIN ARACIYLA YURTTAŞA MÜDAHALE

SOL Parti Milas İlçe Örgütü üyeleri Akbelen'de yurttaşlara basınçlı suyla müdahale edilmesine tepki gösterdi. Milas Orman Müdürlüğü önünde bir araya gelenler adına açıklamayı İlçe Başkanı Hüseyin Yorulmaz yaptı. Sorumlular hakkında idari ve hukuki işlem yapılması gerektiğini söyleyen Yorulmaz, "Barışçıl eylemlerini sürdürmekte olan vatandaşlarımıza, güvenlik güçleri tarafından iki adet TOMA ile orantısız güç kullanarak müdahalede bulunuldu. Bu da yetmedi Orman Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme aracı da yüksek basınçlı, ilaçlı su sıktı. Yangın söndürme araçlarının bunun için kullanılması tam bir skandaldır. Yapılan bu eziyet kabul edilemez” dedi. SOL Parti Trabzon İl örgütü üyeleri de İkizköy halkıyla dayanışma eylemi yaptı.