"Bizi betona mahkum etmeyin"

İstanbul Uskumruköy’de Boğaziçi Beton tarafından yapılan beton santralına karşı yöre halkının mücadelesi sürüyor. Yurttaşlar “Ormanlarımızı betona mahkûm etmeyin” dedi

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Uskumruköy’de kaçak olarak inşa edilen beton santralına karşı bölge halkı 37'inci kez bir araya geldi. "Beton santralı istemiyoruz", "Orman yaşatır, beton öldürür", "Beton santralına hayır", "Ormanıma, havama, suyuma dokunma" diyen bölgede yaşayan yurttaşlar burada bir açıklama yaptı.

Yurttaşlar, santrala karşı direnmeye devam edeceklerini söyleyerek şunları söyledi: “Haziran ayından bugüne kadar 37 defa kaçak beton santrali önünde bir araya geldik. 13 Şubat’ta yaşadığımız iş cinayeti ve öncesinde ortaya çıkmaya başlayan çevre felaketi, hükümetin ve ilgili kurumların insan hayatına ve ülke toprağına verdiği değeri, gözler önüne sermektedir. Arkadaki kaçak santral örneğinde olduğu gibi binlerce yıkım projesine ‘ÇED gerekli değildir’ diyerek talana ve yıkıma devam ediyorlar. Hükümetin yandaşlarına peşkeş çektiği mega projelerle - hatırlayalım; 3. Köprü, Havalimanı, KMO ve yapılması düşünülen kanal İstanbul ve Kilyos- Sarıyer tüneli ile vatandaşı kandırmaya ve seçim propagandası yapmaya devam ediyorlar. İstanbul’un kuzeyine yapılan bu ihanetin amacı söyledikleri gibi trafiği 5 dakikaya indirmek değil tam tersine şehrin nüfusunu arttırmak ve akciğerimiz olan ormanlarımızı betona mahkûm etmektir.”

Konuyu CİMER üzerinden bildirdiklerini kaydeden yöre halkı, “21 Şubat’ta CİMER’den gelen cevap; Ruhsatsız ve kaçak olan bu yapının geçici olduğu beyan edilmektedir. Bugüne kadar yapılan sorgulamalarımıza rağmen çevre şehircilik bakanlığı dâhil olmak üzere her defasında kendileriyle çelişen cevaplarla oyalama politikalarını sürdürüyorlar. Bir yapı geçici olsa bile ruhsatı ve izinlerinin alınması zorunludur. Hep alıştıkları gibi biz yaparız ne kanun ne de kaide tanımayız diyerek bizi çevreci ve doğasever insanları betona mahkûm ediyorlar. Çevremizi, yaşam alanımızı kirleten gözü para hırsı bürümüş hükümetin yandaş şirketlerinin yaptıkları bu doğa katliamına izin vermeyeceğiz” denildi.