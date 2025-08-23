Bizi esir alamazsınız

Haber Merkezi

CHP’nin sürdürdüğü "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 49’uncusu dün Sivas’ta gerçekleşti. Mitingde, önce CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mektubu okundu.

İmamoğlu’nun okunan mektubunda şu ifadeler yer aldı:

“Seçim sandığından çıkan millet iradesini, keyfi kararlarla geçersiz kılmaya, değiştirmeye yönelik her girişim, kimden ve nasıl gelirse gelsin, darbeciliktir. Milyonlarca vatandaşımızın oyuyla işbaşına gelmiş belediye başkanlarını, siyasetin emrine girmiş bir avuç yargı mensubu aracılığıyla tutuklatmak, darbeciliğin ta kendisidir. Kendisini 4 defa yenmiş ve 5’inci kere yenmek üzere milyonların oyuyla aday gösterilmiş olan rakibinin, 30 yıllık diplomasını hukuk dışı yollarla iptal ettirmek, darbeciliğin ta kendisidir. Bizi sandıkta yenemediniz, yenemeyeceksiniz. Bizi darbe yöntemleriyle esir alamadınız, alamayacaksınız.”

Ardından kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Sivas’ta bir ölçü vardır: Kalabalık çeşmeyi geçerse o parti geliyor demektir. Bugün Sivas’ta çeşmeyi ikiye katladınız, tarih yazıyorsunuz! Teşekkürler yiğidolar! 4 Eylül 1919’da mandacılığa ‘hayır’ diyenlerin, tam bağımsız Türkiye için yola çıkanların şehrindeyiz.” dedi.

Özel şöyle konuştu: “Sivas’ın AKP geldiğinde 755 bin olan nüfusu, 118 bin kayıpla 637 bine düştü. Türkiye 60 milyondan 85 milyona giderken, Türkiye 25 milyon kalabalıklaşırken, Sivas’ın 1 milyonu geçmesi beklenirken, Büyükşehir olması gerekirken, maalesef Sivas’ı 600 bine gerilettiler."

Ben 30 yaşlarında Hasan adında bir çiftçi kardeşimin genel merkezimize yaptığı başvuruyu önüme getirdiler. Diyor ki Hasan Koç. Hasan kardeşim burada çiftçilik yaparak geçinmek için memleketine gelmiş, 30 yaşlarında. Benim geleceğimi duymuş, genel merkeze başvurmuş. Diyor ki: ‘Buğday ektim, arpa ektim, nohut ektim. Gübre, ilaç, mazot, işçilik için 752.000 lira 1 yılda para harcadım. Aldığım bütün ürünümü gittim, sattım. 655 bin lira para aldım. Tam 97 bin lira zarar ettim. Bir çiftçinin bir yıl uğraşıp 100 bin lira zarar ettiği günlerdeyiz. Hasan’ın köyü Mağara Köy.

ADAYIMIZ İMAMOĞLU

Mağara Köy, 300 haneden düşmüş 30 haneye. Çünkü maden şirketi tarım arazilerini yok ediyor. Kangal’da termik santral çiftçiyi bezdirdi. Zorunlu olan filtreyi takmıyor, santralden kül boşalıyor, köylüler nefes alamıyor. Size, Sivas’a artık bu sonuncusu gibi, şikayet edince ‘al ananı da git’ diyen bir cumhurbaşkanı değil; birincisi gibi, ‘Çiftçi milletin efendisidir’ diyen bir cumhurbaşkanı lazım. Cumhuriyet Halk Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı, birincisinin peşinden giden, birincisinin partisinden olan ‘Çiftçi milletin efendisidir’ deyip yine onu milletin efendisi yapacak olan Ekrem İmamoğlu’ndan başkası değildir.”