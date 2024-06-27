"Bizi kadın yönetemez" deyip darp ettiler: Aile, adalet talep ediyor

Antep'te site yöneticiliği yapan Gülşen Hasgül, saldırıya uğradı ve bıçaklandı. Eski yönetim tarafından tehdit edilen kadına "Bizi bir kadın yönetemez, yöneticiliği bırakacaksın" denildi. Avukat Müslüm Kurt, Hasgül ailesinin suç duyurularının sürekli kapatıldığını ve saldırganların cezalandırılmadığını vurguladı. Tehditlerin devam ettiğini belirten aile, adalet talep ediyor.

Antep'te Kuzeyşehir Mahallesi'nde site yöneticiliği yapan Gülşen Hasgül, 11 Mart 2024'te kar maskeli üç kişi tarafından saldırıya uğradı ve bıçaklandı. Saldırganlar, "Kadın dediğin evde oturur" diyerek Hasgül'ü yönetimden istifa etmeye zorladı.

Hasgül ve ailesi, eski yönetim tarafından uzun süredir tehdit ve hakaretlere maruz kaldıklarını belirtti.

Evrensel'in haberine göre; Avukat Müslüm Kurt, Hasgül ailesinin suç duyurularının sürekli kapatıldığını ve saldırganların cezalandırılmadığını vurguladı.

Tehditlerin devam ettiğini belirten aile, adalet talep ediyor.

"KADIN DEDİĞİN EVDE OTURUR"

Hasgül ailesi eski yönetim tarafından uzun süre tehditlere ve hakaretlere maruz bırakıldığını ve bu durumun sürdüğünü belirtti. Gülşen Hasgül, seçimle yönetici olduğu günden bugüne kendisine defalarca hakaretlere maruz kaldığını belirterek “Bizi bir kadın yönetemez, yöneticiliği bırakacaksın. Kadın dediğin evinde oturur” ifadeleri ile defalarca tehditler edildiğini belirtti. Hasgül, aynı zamanda bu süreçte tacizlere de maruz kaldığını ifade etti: “Sitede tacizlere de uğradım. Onun dışında eski yönetim benim olmadığım grupta paylaşım yapıp numaramı dağıtmıştı insanlara. Şikayetçi olmuştum. Davayı çekmem ile ilgili beni sıkıştırmışlardı daha sonra nasıl olduysa takipsizlik verildi yine.”

TEHDİTLER SÜRÜYOR

Hasgül, “Beni bıçakladılar, eşimi darbettiler. Sürekli küfür ve hakaretlere maruz kaldık. Şikayette de bulunduk ancak nasıl oluyorsa hiçbir şey yapılmıyor bu şahıslara. Öldürmekle tehdit ediyorlar hâlâ'' dedi. Saldırganların çok rahat olduklarını ve 'Kendilerine bir şey yapılamayacağını' söylediklerini ifade eden Hasgül, hayati tehlikeleri olduğunu ifade ederek siteden taşındıklarını söyledi. Gülşen Hasgül hâlâ tehditler aldığını ifade ediyor. Hasgül ailesi, saldırganların bir an önce cezalandırılmasını talep ediyor.

AV. MÜSLÜM KURT: DOSYALARIMIZ HEP KAPATILDI

Hasgül Ailesinin Avukatı Müslüm Kurt yaşananları gazetemize değerlendirdi. Kurt, “S.S. isimli kişinin yönetimdeyken yaptığı usulsüz işlemlerden dolayı rahatsız olan site sakinleri Gülşen Hasgül ve eşi Mehmet Hasgül, hukuksal olarak haklarını aramak adına benden destek olmamı istediler. S.S. isimli şahıs süreci zorlaştırmak için önceden 'Normal bir toplantı yapıyoruz' diyerek herkesten imza toplayıp kendisini güvence altına almaya çalışıp söz konusu siteyi tamamen kazanç sağlamak amacıyla kullanmaya çalışmıştır” dedi.

Sürecin devamında yaşananları şöyle ifade ediyor Kurt: ''Daha sonra dava sürecinin çok uzun sürmesi nedeniyle S.S. ile uzlaşmaya karar verdik, yönetimin el değiştirmesinden sonra da hukuksal olarak haklarımızı talep etmeye devam edecektik. Anlaşma üzerine gereken bütün ödemeleri S.S'ye yaptık ancak S.S. Hasgül ailesinden 50 bin TL daha para istedi. Gülşen Hasgül'de 'Ben kimsenin hakkını size yedirmem' dedi. S.S de Gülşen Hanım’ı tehdit etti. Bu olaylardan sonra Mehmet Hasgül bıçaklandı, kısa süre sonra Gülşen Hanım kar maskeli üç kişi tarafından bıçaklandı. S.S. de site içerisinde kendisine bir kaç yandaş bulup Hasgül ailesinin evlerini terk etmesi için elinden geleni yaptı. Bunun dışında Gülşen Hanım’a tacizde bulunulması için paylaşım yapıldı. Kadın olduğu için dışlandı''

Savcılığa yapılan suç duyurularından sonuç alamadıklarını belirten Kurt, ''Hasgül ailesi hukuksal olarak hakkını aramasına rağmen savcılığa bizzat 'Müvekkilim tehdit ediliyor can güvenliği yok' diye suç duyurusunda bulunmamıza rağmen dosyalarımız hep kapatıldı, göz ardı edildi'' dedi.