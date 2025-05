Bizi yolumuzdan hiçbir darbeci çeviremez

Politika Servisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın'da bir dizi etkinliğe katıldı. İlk olarak "Otizm Sempozyumu"na katılan ve burada açıklamalarda bulunan Özgür Özel, Türkiye'de 1,5 ila 2 milyon arasında otizmli yurttaşın bulunduğunu söyledi. Bunların 700 bininin çocuk olduğunu kaydeden Özel, "Ancak bu çocukların sadece 42 bini okula gidebiliyor, yani sadece yüzde 6'sı. Yüzde 94'ünün örgün eğitime erişemediği gibi bir utançla karşı karşıyayız. Bizim esas halletmemiz gereken meselenin başında bu var" ifadelerini kullandı.

Özel, ardından Kuşadası Belediyesi'nin Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Burada yaptığı konuşmada "Erdoğan geçtiğimiz haftalarda kendisinin 19 Mart darbe girişimine karşı 7 gün Saraçhane'de gece gündüz direnen ve Saraçhane'ye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atama hevesini kursağında bırakan ve bu darbeye karşı mücadele eden demokrasi sevdalıların yaptıklarını hazmedemeyip, Adnan Menderes üzerinden CHP'yi darbe yapmakla suçladı" dedi.

19 Mart'ta İBB'ye yönelik operasyona değinen Özgür Özel, "Her darbenin bir karargahı vardır, 19 Mart darbe girişiminin karargahı maalesef Beştepe'dir. Her darbenin silahı vardır, maalesef 19 Mart darbesinin silahı yargıdır. Her silahın kurşunu ve mühimmatı vardır, 19 Mart darbe girişiminin mühimmatı yalandır, iftiradır. Bizi bu yolumuzdan hiçbir darbeci çeviremez.” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'A YANIT

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ekrem'in arkasından çekil, kendi yoluna bak" dediğini aktaran Özel, "Ben senin gibi İlker Başbuğ'u feda edenlerden değil, asker Musa'nın arkasından duran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunda oturuyorum" yanıtını verdi.

MİTİNGE ÇAĞRI

19 Mayıs'ta İzmir'deki miting için çağrı yapan Özel, "19 Mayıs günü, akşam üstü saat 19.19'da İzmir'de hep birlikte haykıracağız. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi... Hepinizi Gündoğdu Meydanı'na bekliyoruz. Bütün Türkiye'yi 19 Mayıs günü saat 19.19'da Gündoğdu Meydanı'nda miting yapmaya değil, özgürlük ve demokrasi için eylem yapmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.