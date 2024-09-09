Bizim başarımız sosyalistlere yazar

İlayda SORKU

Türkiye’de sınırlı örneği bulunan toplumcu belediyecilik anlayışı Dersim Hozat’ta kendini göstermeye başladı.

SOL Parti’den Hozat Belediye Başkanı Aydın Kaya, göreve geldiğinden bu yana gerçekleştirdiği projeleri ve bölgedeki değişimi BirGün’e anlattı. Kaya, belediyecilik anlayışının temelini halkla bütünleşmek ve toplumsal sorunlara çözüm üretmek üzerine kurduklarına dikkat çekti.

Elde edilecek başarıların toplumsal başarılar olacağına dikkat çeken Kaya, “Mesele benim başarılı olmam değil, sosyalistlerin başarılı olması. Mesele halkın sorunlarını çözmek. Zaten biz öyle kazandık, halkla bütünleştik, halkın teveccühüyle kazandık. Ben seçimden sonra hep dedim ki, ‘Halkın iradesi kazanmıştır’. Niye? Biz tüm kirliliklere rağmen, paraya rağmen kazandık. Para girdi oraya. Bakın bazı adaylar bir oy karşılığında 10 bin lira verdi yurttaşlara ve biz buna rağmen kazandık” dedi.

Hozat’ta göreve geldikten sonra halkla birlikte önemli projelere imza attıklarını vurgulayan Kaya, “İlk olarak düğün salonu yaptık. Bana yurttaşlar ilk hayırlı olsun demeye geldiğinde, ‘Bizim şu anda çok acil bir düğün salonuna ihtiyacımız var’ dediler. Hiç düğün salonumuz yoktu. Biz de, sağ olsun, SOL Parti Genel Merkezi’ni aradık. Bize hemen malzemeyi gönderdiler ve halkla birlikte 21 günde düğün salonunu bitirdik, halkın hizmetine sunduk” şeklinde bilgi verdi. Ayrıca, Hozat tarihinin en görkemli festivalini düzenlediklerini belirten Kaya, festivalde tüm bileşenleri çağırdıklarını ve “Ötekisi olmayan bir festival yapalım” mottosuyla hareket ettiklerini ifade etti.

Kaya, Hozat’ta halkın her anında yanında olduklarını dile getirerek “4 yıldır benim girmediğim ev yok. 4 yıldır yurttaşların hastasında, cenazesinde, acısında, sevincinde oradaydım” dedi. Ancak, ilçede yaşanan altyapı eksikliklerine de dikkat çekti. “İlçemizde sıkıntı çok büyük. Altyapımız yok, üstyapımız yok… Araçlarımız var, 2 tane bir kamyonumuz var ‘76 model. Traktörümüz ‘80 model. Sürekli yolda kalıyoruz. Biz imkansızlıklar içinde bir şeyleri başarıyoruz” diye konuştu.

SOL Parti Belediye Başkanı Aydın Kaya, BirGün’e değerlendirmelerde bulundu.

HALK DOĞRUDAN ÜRETİME

Ayrıca Hozat’ta halk demokrasisinin işletilmesi için meclisler kurulmaya başlandı. Özellikle mahalle meclislerinin demokrasi açısından vazgeçilmez olduğunu belirten Kaya, “Mahalle meclisi, kadın meclisi, köy meclisi… Bu meclisler çok önemli. Çünkü halkı doğrudan üretime katıyorsunuz” dedi. Kaya, son olarak kadın ve gençlik meclislerinin kurulduğunu ve halkın sorumluluk alarak daha duyarlı hale geldiğini ifade etti.

Öte yandan sol sosyalist kültürün zenginliğine rağmen bu potansiyelin yeterince kullanılamadığını belirten Kaya, şunları söyledi:

“Sol sosyalistler olarak artık yan yana gelmeyi, kaynaşmayı bilmeyiz. Hepimizin amacı aynı değil mi? Tüm kavgamız toplumun özgürlüğü değil mi? Biz kuşaklar arasında iletişim sağlayamadık, gençlere sahip çıkamadık. Bugün 5 milyon oy kullanmıyorsa, bunun 4 milyonu solculardır. 4 milyon oy ne demek biliyor musunuz? Demek ki hepimiz, var olan kaosun, şiddetin, baskının ortağıyız. Her konuşmamda söylüyorum, ‘Ya yan yana geleceğiz ya yok olacağız’. Tercih sol sosyalist devrimcilere kalmış.”