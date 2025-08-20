Bizim payımıza mücadele düştü

Rejimin muhalefet belediyelerine yönelik operasyonların son hedefi olan ve önceki gün tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı dün Güney’in "geçici tedbir" olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Bakanlık, Beyoğlu Belediyesi’nde başkan vekili seçmek üzere Cuma günü saat 15:00’te toplanılacağını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında Güney’in de aralarında bulunduğu 17 kişi önceki gün, ‘‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ile "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık’’ iddiasıyla tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında Güney’in Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, şoförü Deniz Göleli ile İmamoğlu’nun şoförü Recep Cebeci, İBB Meyda AŞ Başkanı Murat Ongun’un akrabası İbrahim Can Yaman ve Mahir Gün de vardı. 27 kişi ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılmıştı.

SİLİVRİ’DEN İLK MESAJ: KAZANACAĞIZ

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, kendisini cezaevinde ziyaret eden CHP Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç aracılığıyla kamuoyuna ve CHP Beyoğlu örgütüne gönderdiği mesajda, ‘‘bize Silivri zindanı yolunda mücadele, sizlere ülkeyi özgürleştirmek yolunda mücadele düştü’’ dedi.

Güney mesajında, ‘‘Beyoğlu’nun hakkı bize emanet diyerek çıktığım halka hizmet yolunda bir buçuk senede çok çalıştık, çok iş yaptık, çok ürettik. Bana güvenenlerin sorumluluğunun hep omuzumuzda olduğunun bilincinde olarak onlara mahcup olmadık. Yol sürecek; bize Silivri zindanı yolunda mücadele, sizlere ülkeyi özgürleştirmek yolunda mücadele düştü.

Kazanacağımıza olan inancımla hepinize dostça selamlar" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in tutuklanmasının ardından Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yaptı. Çelik, savcılık yazısında aynı ifadelerin kopyalanarak birden fazla kişiye yöneltildiğini belirterek, “Bugün Türk hukuk sisteminde yeni bir yöntem uyguladılar. Copy-paste yöntemiyle insan tutukladılar” dedi.

∗∗∗

TUTUKLANAN CHP’Lİ BELEDİYE BAŞKANI SAYISI 17

CHP’li belediyelere yürütülen soruşturmalar kapsamında görevden uzaklaştırılan CHP’li belediye başkan sayısı toplam 17’e çıktı. Bunlardan 3’üne kayyım atandı. Şimdiye kadar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı tutuklanmalarının ardından görevden uzaklaştırıldı. Hakkında ev hapsi kararı verilen CHP’li Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de görevden uzaklaştırıldı. Ancak Tutdere göreve iade edildi. ‘Terör’ soruşturması kapsamında tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da görevden alındı ve yerlerine kayyum atandı. Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün yerine de kayyum atandı.