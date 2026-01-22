‘Bizim vergimizi bize harcayın’

Emek Servisi

Birinci basamak sağlık emekçileri, vergide adalet talebiyle 14 aydır sürdürdükleri eylemlerinin 54’üncüsünü İstanbul’da yaptı. Sağlık emekçileri, üst vergi sınırı yüzde 15 olana kadar eylemleri sürdüreceklerini açıkladı.

İstanbul’da bulunan Mahmut Şevket Paşa Aile Sağlığı Merkezi önünde bir araya gelen İstanbul Tabip Odası (İTO), Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ile Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası yapılan eylemde, vergi politikalarına ve sağlıkta dönüşüm uygulamalarına tepki gösterildi.

Ortak basın açıklamasını okuyan İTO Aile Hekimliği Komisyonu Üyesi Dr. Turan Karakaş, 54'üncü kez Aile Sağlığı Merkezlerimizden gelirde ve vergide adalet talebiyle bir araya gelindiğini hatırlatan Karakaş, “Mahallelerimizde emeklilerle, işçilerle, yurttaşlarla yan yanayız" dedi.

Karakaş, "Toplam geliri 400 bin lira olan çalışandan yüzde 25 vergi kesiliyor. Milyarderler türlü yollarla vergi ödemezken, faizden günde 100 bin lira kazananlardan yüzde 15 vergi alınıyor. Aile Sağlığı Merkezi çalışanı ise iki ay sonra yüzde 20, altı ay sonra yüzde 27 vergi ödemeye başlıyor. Ocak ayında verilen zam, Mart ayında eriyip gidiyor. Hastanelerden aylarca randevu alamıyorsak, Aile Sağlığı Merkezlerinde saatlerce bekleyip doktora beş dakika ayırabiliyorsak, ilaca paramız yetmiyorsa bunun nedeni vergilerimizin halk için değil, bir avuç zenginin servetini büyütmek için" diye konuştu. Karakaş, son olarak "Vergide ve gelirde adalet sağlanmadan toplumun sağlık hakkı korunamaz. Mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Açıklamada talepler şöyle sıralandı:

• Vergiler özel hastanelere teşvik için değil, halk sağlığı için harcansın,

• Çocuklar için kreş ve okul yatırımları yapılsın,

• Faiz gelirlerinden düşük, emek gelirlerinden yüksek vergi alınmasın,

• Yoksulluk sınırının altında çalışanlardan yüzde 35 vergi kesilmesin.