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'Bizimkiler' dizisinin Hacer'i Filiz Küçüktepe hayatını kaybetti

'Bizimkiler' dizisinde 'Hacer' karakterini canlandıran Filiz Küçüktepe, 75 yaşında hayatını kaybetti.

Güncel
  • 20.03.2025 14:26
  • Giriş: 20.03.2025 14:26
  • Güncelleme: 20.03.2025 14:31
Kaynak: Haber Merkezi
'Bizimkiler' dizisinin Hacer'i Filiz Küçüktepe hayatını kaybetti

Ocak ayında, beyninde pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan oyuncu Filiz Küçüktepe, yaşamını yitirdi.

Küçüktepe, 'Bizimkiler' dizisinde 'Hacer' karakterini canlandırmıştı.

Film-San Vakfı'ndan yapılan açıklamada; "Oyuncu Filiz Küçüktepe’ye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" denildi.

Filiz Küçüktepe'nin cenazesi, 21 Mart Cuma (yarın), Kurtköy'deki Yeni Şeyhli Mezarlığı'nda annesinin yanındaki mezara defnedilecek.

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