'Bizimkiler' dizisinin Hacer'i Filiz Küçüktepe hayatını kaybetti
'Bizimkiler' dizisinde 'Hacer' karakterini canlandıran Filiz Küçüktepe, 75 yaşında hayatını kaybetti.
Kaynak: Haber Merkezi
Ocak ayında, beyninde pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan oyuncu Filiz Küçüktepe, yaşamını yitirdi.
Küçüktepe, 'Bizimkiler' dizisinde 'Hacer' karakterini canlandırmıştı.
Film-San Vakfı'ndan yapılan açıklamada; "Oyuncu Filiz Küçüktepe’ye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" denildi.
Filiz Küçüktepe'nin cenazesi, 21 Mart Cuma (yarın), Kurtköy'deki Yeni Şeyhli Mezarlığı'nda annesinin yanındaki mezara defnedilecek.