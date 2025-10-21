‘Bizimkiler halletti’ dediği iddia edildi

Haber Merkezi

İstanbul’da öldürülen gazeteci Hakan Tosun’un kız kardeşi Öznur Tosun, saldırganlara yakın kişilerin mahalle esnafına "Hakan Tosun bunu hak ediyordu ve bizimkiler halletti" dediğini öne sürdü.

İstanbul’da katledilen gazeteci Hakan Tosun’un kardeşi Öznur Tosun, cinayeti Sözcü’ye değerlendirdi. Öznur Tosun, şunları söyledi:

"Abim eve dönebilmek için metrobüs yolunda yürürken bir kez değil, iki kez -belki daha da fazla- saldırıya uğradı. En sonunda ölümüne kastedilen bir darbeyle yere bırakıldı. Saldırganlar dönüp yaşayıp yaşamadığını kontrol etti, sonra da sanki hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam etti. Bu pervasızlık, olayın perde arkasında daha büyük bir şey olduğuna inandırıyor beni.

Saldırıdan sonra karşı tarafın mahallede kurduğu baskı ve zorbalık, abim hakkında karalayıcı söylemler yayması (“devlet düşmanı”, “hak etti” vb.) şüphelerimizi büyüttü. ‘Hakan Tosun bunu hak ediyordu ve bizimkiler halletti’ gibi cümleler kuracak kadar rahat davranmaları aklımda şu soruyu büyütüyor: Neye güveniyorlar, arkalarında kim var?