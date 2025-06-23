Bizler sadaka değil, hakkımızı istiyoruz

Haber Merkezi

BirleşikEmeklilerSendikası (BES) Diyarbakır Şubesi, Ofis semtinde bulunan AZC Plaza önünde taleplerini açıkladı. Şube Başkanı Metin Egeren, "Yıllarca emek harcamış ve prim ödemiş olan biz emeklilere verilen ücretlerin sefalet ücreti olması yetmiyormuş gibi bir de toplumun sırtında bir yükmüşüz gibi gösteriliyoruz. Biz emekliler 'yeter artık' diyoruz. Doğal haklarımızı istiyoruz" dedi.

Ücretlerinin artan enflasyon karşısında her geçen gün daha fazla eridiğini söyleyen Egeren, "Alım gücümüz azalıyor. Baskılanmış ve nasıl saptandığı sır gibi saklanan TÜİK verileri ile bizlere sadaka gibi bir maaş reva görülüyor" diye kaydetti.