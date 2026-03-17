BKM'deki usulsüzlük soruşturmasında iddianame hazırlandı: İstenen cezalar belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener ile eski Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Baran Aytaş'ın da bulunduğu 9 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, TCMB'nin ana hissedarı olduğu BKM nezdinde 2023'te gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlükler yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, Bankalararası Kart Merkezi AŞ "mağdur", TCMB "şikayetçi", eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener "örgüt elebaşı", eski BKM Genel Müdürü Baran Aytaş ise "örgüt yöneticisi" olarak yer aldı.

İddianamede, eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener'in elebaşılığını yaptığı suç örgütünün, geçmiş dönemlerden tanıdıkları kişilere usulsüz olarak ihale verilmesini ve hizmet alımı yapılmasını sağlayarak, BKM kaynaklarının üçüncü kişilere aktarılmasına neden olduğu ifade edildi.

İSTENEN CEZALAR

İddianamede, Emrah Şener, Baran Aytaş, Bora Koç, Muhammed Güven ve İbrahim Şener'in de aralarında bulunduğu 9 şüphelinin, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "edimin ifasına fesat karıştırmak", "6493 sayılı yasaya muhalefet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından 14 yıldan 57 yıla kadar değişen sürelerde hapisle cezalandırılmaları istendi.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.