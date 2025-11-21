BKM'deki yolsuzluk skandalı: Şener'den sonra Osman Arslan da bir ayda tahliye edilmiş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ana hissedarı olduğu Bankalararası Kart Merkezi’ndeki yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener, örgüt liderliği ile suçlandığı halde sadece bir ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın oğlu Osman Arslan da bir ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.

Gazeteci İsmail Saymaz, halktv.com.tr'de yayımlanan haberinde tahliyeye ilişkin detaylara yer verdi.

Bankalararası Kart Merkezi’ndeki yolsuzluk soruşturması kapsamında 10 Ekim'de tutuklanan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın oğlu Osman Arslan'ın da bir ay tutukluluğun ardından tahliye edildiği ortaya çıktı.

Osman Arslan, BKM bünyesinde kurulan satın alma komisyonu üyesiydi. Arslan şaibeli olduğu belirtilen ihalelere bu komisyondan geçtiği belirtiliyordu.

Arslan, dün avukatlarının başvurusu üzerine ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

Bundan bir gün önce de Arslan'ın babası Mahmut Arslan'ın başkanı olduğu HAK-İŞ'in 50 yılı nedeniyle bir tören yapılmış bu törene AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da katılmış ve konuşma yapmıştı.

Osman Arslan'dan 8 gün önce de merkez bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener de tahliye edilmişti.

NE OLMUŞTU?

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) nezdinde 2023 yılında gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığına dair suçlamalarla ilgili olarak Merkez Bankası'nın eski başkan yardımcısı Emrah Şener ve BKM eski genel müdürü Baran Aytaş'ın da aralarında bulunduğu yedi kişi geçtiğimiz Ekim ayında tutuklanmıştı.

Başsavcılık, BKM nezdinde 2023 yılında gerçekleştirilen ''Çipli Plastik Kart Alımı İhalesi'' ile ''Troy İçin Spesifikasyon ve Applet Yazılım Geliştirme İhalesi''nde usulsüzlükler yapıldığının tespit edildiğini duyurmuştu.

Buna ek olarak ''Boğaziçi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş.'' ve ''Be Bold Reklam Tasarım Yazılım Ticaret Limited Şirketi'nden'' ihale düzenlenmeden gerçekleştirilen hizmet alımları yapıldığı iddia edilmişti.

Yurt dışında öğrenim gören öğrencilere bilimsel araştırma yaptırılması karşılığında yemek kartları üzerinden ödeme yapıldığı da sıralanan suçlamalar arasında.