BKM'deki yolsuzluk skandalında tutuklanmıştı: Emrah Şener 1 ayda tahliye edildi

Merkez Bankası yolsuzluğunda tutuklanan Emrah Şener'in 1 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği ortaya çıktı.

Gazeteci İsmail Saymaz, halktv.com.tr'de yayımlanan haberinde tahliyeye ilişkin detaylara yer verdi.

Saymaz'ın aktardığına göre, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) nezdinde 2023 yılında gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığına dair suçlamalarla ilgili olarak Merkez Bankası'nın eski başkan yardımcısı Emrah Şener ve BKM eski genel müdürü Baran Aytaş'ın da aralarında bulunduğu yedi kişi geçtiğimiz Ekim ayında tutuklanmıştı.

Başsavcılık, BKM nezdinde 2023 yılında gerçekleştirilen ''Çipli Plastik Kart Alımı İhalesi'' ile ''Troy İçin Spesifikasyon ve Applet Yazılım Geliştirme İhalesi''nde usulsüzlükler yapıldığının tespit edildiğini duyurmuştu.

Buna ek olarak ''Boğaziçi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş.'' ve ''Be Bold Reklam Tasarım Yazılım Ticaret Limited Şirketi'nden'' ihale düzenlenmeden gerçekleştirilen hizmet alımları yapıldığı iddia edilmişti.

BARAN AYTAŞ ŞENER'İ İŞARET ETMİŞTİ

Yurt dışında öğrenim gören öğrencilere bilimsel araştırma yaptırılması karşılığında yemek kartları üzerinden ödeme yapıldığı da sıralanan suçlamalar arasında yer almıştı. Soruşturmada tutuklanan Baran Aytaş, Emrah Şener'in baskısıyla hareket ettiğini söylemişti, Şener ise hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

MB'nin iki ihalede 66.224.448 TL kamu zararı olduğunu saptadığı süreç sonrasında tutuklanan Emrah Şener'in sadece 1 ay cezaevinde kaldığı ortaya çıktı. Şener'in dün tahliye olduğu öğrenildi.

ERKAN, İDDİALARA RAĞMEN ADIM ATMADI

Kurumdaki usulsüzlükler, TCMB’nin kendi iç denetimiyle ortaya çıktı. Ekonomi kulislerine de yansıyan iddialara göre, Merkez Bankası’nda Şener döneminde yapılan usulsüzlükler kurum içinde rahatsızlık yaratmış, iddialar dönemin Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan’a da bildirilmişti. Erkan'ın bu ihbara rağmen adım atmadığı öne sürülüyor. Gaye Erkan'ın ayrılmasından sonra, Fatih Karahan'ın göreve geldikten yalnızca birkaç gün sonra müfettişlerle yapılan görüşmelerin ardından soruşturmayı başlattığı belirtiliyor.