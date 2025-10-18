BKM vurgununda yeni detaylar: Saray'a uzanan ilişkiler ve Boğaziçi ayrıntısı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ana hissedarı olduğu Bankalararası Kart Merkezi’ne (BKM) operasyon düzenlendiği ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre, Merkez Bankası'nın 06/12/2024 tarihli suç duyurusu üzerine Bankalararası Kart Merkezi’ndeki “çipli kart alımı” ve “Troy yazılım geliştirme”, "Çipli Plastik Kart Alımı İhalesi’’ ile ''Troy İçin Spesifikasyon ve Applet Yazılım Geliştirme İhalesi"ndeki usulsüz işlemler nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturmada 7 kişinin tutuklandığı, 3 kişi hakkında adli kontrol, yurt dışında bulunduğu anlaşılan 4 kişi hakkında ise yakalama kararı verildiği kaydedildi.

Tutuklananlar arasında eski TCMB Başkan Yardımcısı Emrah Şener, eski BKM Genel Müdürü Baran Aytaş ve yardımcısı Bora Koç da yer aldı.

Soruşturmaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Halk TV’den İsmail Saymaz’ın haberine göre Merkez Bankası’nın teftiş raporunda BKM’de, beş usulsüzlük yapıldığı iddia ediliyor.

Birincisi, Enarge Mühendislik Eğitim Danışmanlık Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ tarafından kazanılan ‘Çipli Plastik Kart Alımı’ ile ‘TROY İçin Spesifikasyon ve Applet ve Yazılım Geliştirme’ ihalelerine fesat karıştırıldığı öne sürülüyor.

Rapordan:

-2,5 milyon çipli kart için yaklaşık maliyeti belirleyecek komisyon ihale makamı tarafından atanmadı.

-30 günlük tedarik süresine uyulmadı.

-İki firmanın teklif vermesinin önüne geçildi.

-Bedel, teslimat yapılmadan ödendi.

-Yetkili satıcı belgesi olmadığı halde ihale Enarge’ye bırakıldı.

-İkinci ihalede ise yalnızca Enarge’den teklif alındı.

-İşin kabulünden önce tüm tutarlar ödendi.

-Toplam bedel, 66.224.448 TL.

Bu tespitler ışığında gözaltına alınan 10 kişiden biri, Enarge’nin sahibi Hüseyin Halit Özdamar’dı.

Özdamar, İstanbul 2. Sulh Ceza Hâkimliği’nde, firmanın yakın arkadaşı Taha Meli Arvas’a ait olduğunu ifade etti. Arvas’ın ricası üzerine Enarge’yi devraldığını, ancak yetkileri devrettiğini açıkladı.

Özdamar, ifadesinde şöyle dedi:

“Arvas, Amerikan vatandaşı ve ambargolar olması sebebiyle, kendisinin Sermaye Piyasası Kurulu’na başkan olması için şirketi bana devretmek istedi. Vefa borcum olan arkadaşımı kırmadım. Melih samimi arkadaşımdır, şirketi devraldım. Şirket yönetmekten ve ticaretten anlamam. Mehmet Talha Durmuş’a yetkilerimi devrettim. Daha sonra Erdoğan Alkan’a devrettim. Aradan çekildim, işime devam ettim. İhalelerden bahsediliyor. Bunlardan anlamam, bilgim yok. Bir imza atmış değilim. Şirket sahibi olduğumu bile unuttum.”

BİR GÜN SONRA TAHLİYE

Özdamar, 13 Ekim’de yedi şüpheliyle birlikte tutuklandı.

Bir gün sonra tahliye edildi.

Durmuş ve Alkan için yakalama kararı çıkarıldı.

Özdamar’ın ifadesinden anlıyoruz ki Enarge ile ilişkisi aslında kâğıt üzerinde.

Şirketin gerçek sahibi, Taha Meli Arvas.

Özdamar, yetkilerini Arvas’ın adamı ya da yakını olan Durmuş ve Alkan’a devretmiş görünüyor.

11 AY SPK’DE BAŞKAN VEKİLLİĞİ YAPMIŞ

Özdamar’ı Ticaret Sicil Gazetesi’ndeki şirket ilanı doğruluyor. Arvas, 17 Ocak 2020’de hisselerini Özdamar’a devretmiş.

Özdamar’ın söz ettiği üzere 2020-2021 yıllarında SPK başkanvekili olmuş. 11 ay sonra görevinden alınmış.

Arvas, 2020’de özel Özyeğin Üniversitesi’nde dersler vermiş.

Bu bilgi önemli, çünkü…

Emrah Şener, Özyeğin Üniversitesi’nin İstanbul Risk Yönetimi Laboratuvarı direktörüydü. Şener, şimdi beraber tutuklandığı Baran Aytaş’ı, Özyeğin Üniversitesi’nde tanımış, ilkin danışmanlığına, sonra BKM’nın başına getirmişti.

BABASI BEŞTEPE’DE

Arvas, 2023 yılında Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Danışmanı olmuş. Geçen yıl Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi’nin Genel Müdürü yapılmış. Halen görevine devam eden Arvas, Eti Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu üyesi.

Arvas, şimdilik şüpheliler arasında değil.

Ona dokunulursa, yankısı Beştepe’den duyulabilir.

Çünkü babası Ercümend Arvas, 9 Nisan 2025’ten beri Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu üyesi. Aynı zamanda Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı.

BOĞAZİÇİ REKTÖRÜ DE SORUMLU

BKM’ye yönelik ikinci suçlama, Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Anonim Şirketi’ne iki proje için 44.150.000 TL ödenmesi.

Savcılığın yaptığı tespitler şu şekilde:

-Fiyat teklifi almadan sözleşme imzalandı.

-İş bitmeden tutar ödendi.

-8 milyon TL’yi aşan alımda ihale yapılması ve 445.000 TL’yi aşan alımda en az üç tedarikçiden teklif alınması gerekirken kurala uyulmadı.

-Emrah Şener, TCBM’nin bilişim uzmanını ‘dijital kimlik’ ve ‘tokenizasyon’ konularında çalıştırdı. Çalışmanın son sayfası değiştirilerek, ihalesiz hizmet alımında kullanıldı.

-Şener, kendisiyle ortak makalesi bulunan Doç. Dr. Ali Coşkun’un proje yöneticisi olmasını sağladı.

-Şener’in kardeşi İbrahim’e 200.000 TL ve Singapur’daki paravan şirkete 693.236 Euro aktarıldı. Bu para kâr transferi adı altında Türkiye’ye sokuldu.

Rapora göre Doç. Dr. Ali Coşkun ve Rektör Mehmet Naci İnci de sorumlu tutulabilir. Ancak savcılık iki ismi soruşturmaya katmadı.

Başsavcılığın hazırlattığı bilirkişi raporunda gereğince şöyle denildi:

“Hizmet alımlarının BKM ile TTO arasındaki sözleşmelere dayanması ve işin gerçekleştirilmesindeki mesuliyetin TTO’da olması neticesinde Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. yetkilisi Prof. Dr. Mehmet Naci İnci’nin de sorumluluğunun bulunduğu…”