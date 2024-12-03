BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş Fibabanka, yarın Buducnost VOLI'ye konuk olacak

BKT Avrupa Kupası A Grubu 10. hafta maçında Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, yarın deplasmanda Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI ile karşılaşacak.

Podgorica şehrindeki Moraca Spor Merkezi'nde oynanacak müsabaka TSİ 21.00'de başlayacak.

A Grubu'nda geride kalan 9 haftada 5 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, averajla 4. sırada yer aldı.

Oynadığı 9 maçta 4 galibiyet alan ve 5 karşılaşmada da rakiplerine üstünlük kuramayan Karadağ temsilcisi ise 7. sırada bulunuyor.