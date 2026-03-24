Black Country, New Road, 20 Nisan’da Beşiktaş'ta sahne alacak

Son yılların en cesur ve dönüştürücü gruplarından Black Country, New Road, 20 Nisan’da Blind organizasyonuyla IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde.

Black Country, New Road çağdaş müzikte yeniden icadı bu denli istikrarlı biçimde başarabilen nadir gruplardan biri. Mercury Music Prize’a aday gösterilen çıkış albümleri For the First Time; jazz’dan post-rock’a, klezmer müzikten deneysel rock’a uzanan geniş bir dünyayı tek potada eritirken, onu takip eden Ants From Up There art rock ile chamber pop’u buluşturarak grubun adını modern indie sahnesinin en tepesine yazdırdı. Her iki albüm de Birleşik Krallık listelerinde ilk 5’e girdi.

Şimdi ise Black Country, New Road üçüncü stüdyo albümü Forever Howlong ile bir kez daha baştan inşa edilmiş bir ses dünyası sunuyor. Artık altı kişilik bir kolektif olarak ilerleyen grupta vokaller ve şarkı yazımı Tyler Hyde, Georgia Ellery ve May Kershaw arasında paylaşılıyor. Bu yeni yapı, albüme güçlü bir süreklilik ve farklı bir perspektif kazandırıyor. Kadın vokallerin merkezde olduğu bu dönem, grubun müziğini hem duygusal hem de anlatı açısından bambaşka bir yere taşıyor.



James Ford (Arctic Monkeys, Fontaines D.C., Depeche Mode, Blur) prodüktörlüğünde kaydedilen Forever Howlong; folk’tan prog’a, barok pop’tan alternatif rock’a uzanan geniş bir paleti kapsıyor. Joanna Newsom, Fiona Apple, Randy Newman ve Janis Ian gibi referanslara göz kırpan albüm, tüm çeşitliliğine rağmen son derece bütünlüklü ve kendine özgü bir karakter taşıyor.



Albümün açılış şarkısı “Besties”, samimi bir dostluk anlatısı etrafında şekillenen, melodik ve erişilebilir yapısıyla albümün tonunu belirliyor. “Happy Birthday”, “Two Horses” ve “Nancy Tries to Take the Night” gibi parçalar ise grubun hem yapısal cesaretini hem de duygusal derinliğini gözler önüne seriyor. Tüm bu yeni fikirler ve sesler, Black Country, New Road’un en büyük gücü olan kolektif müzisyenlik anlayışıyla bir araya geliyor.



Her albümde yön değiştiren ama kimliğini asla kaybetmeyen Black Country, New Road, bugün modern alternatif müziğin en özgün ve etkileyici anlatıcılarından biri olarak kabul ediliyor.