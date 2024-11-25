Black Friday nedir? Black Friday ne zaman ve neden önemli?

Her yıl milyonlarca kişinin beklediği Black Friday, yalnızca indirimler değil, aynı zamanda tüketici alışkanlıklarında büyük bir değişim anlamına geliyor. Elektronikten modaya, kozmetikten ev eşyalarına kadar hemen her kategoride fırsatlar sunan bu özel gün, hem fiziksel mağazalarda hem de online alışveriş platformlarında alışveriş çılgınlığını zirveye taşıyor. Peki, Black Friday nedir, neden bu kadar popüler ve avantajlı alışveriş yapmanın sırları nelerdir? İşte, tüm merak edilen detaylar!

BLACK FRIDAY NE ZAMAN BAŞLAR?

Black Friday, Amerika’da Şükran Günü’nden sonraki Cuma günü kutlanır. 2024 yılında Black Friday, 29 Kasım tarihine denk geliyor. Ancak birçok perakendeci, indirimleri bir hafta öncesinden başlatır ve hatta bu kampanyaları "Black Week" adı altında tüm hafta boyunca sürdürür.

BLACK FRIDAY’İN TARİHİ VE ANLAMI NEDİR?

Black Friday’in kökeni 1960’lara dayanır. Adının nereden geldiği konusunda iki ana görüş bulunur:

Kara Cuma: İlk kez Philadelphia’da, Şükran Günü sonrası oluşan yoğun trafik nedeniyle polislerin kullandığı bir terim olarak ortaya çıkmıştır.

İlk kez Philadelphia’da, Şükran Günü sonrası oluşan yoğun trafik nedeniyle polislerin kullandığı bir terim olarak ortaya çıkmıştır. Muhasebe Terimi: Perakendecilerin muhasebe defterlerinde "zarar" anlamına gelen kırmızıdan, "kâr" anlamına gelen siyaha geçiş yaptığı gün olarak kabul edilir.

BLACK FRIDAY’DE HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMDE OLUR?

Black Friday’de hemen hemen her kategoride indirimler bulabilirsiniz. En popüler ürün kategorileri şunlardır:

Elektronik: Televizyon, telefon, laptop gibi ürünler büyük indirimlerle satılır. Moda: Giyim, ayakkabı ve aksesuarlar için cazip kampanyalar yapılır. Ev ve Yaşam Ürünleri: Mobilya, küçük ev aletleri, mutfak eşyaları dikkat çeken fırsatlar sunar. Kozmetik: Parfüm, cilt bakım ürünleri ve makyaj malzemelerinde büyük indirimler olur.

BLACK FRİDAY’DE NASIL AVANTAJLI ALIŞVERİŞ YAPILIR?

Önceden Araştırma Yapın: Almak istediğiniz ürünlerin normal fiyatlarını önceden kontrol edin.

Liste Hazırlayın: Hangi ürünleri alacağınıza karar vererek bütçenizi kontrol altında tutabilirsiniz.

Erken Davranın: Stoklar hızla tükenir, bu nedenle kampanyaları erken takip etmek önemlidir.

Online Alışverişi Kullanın: Black Friday fırsatları genellikle online mağazalarda daha erken başlar.

BLACK FRİDAY VE CYBER MONDAY ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Black Friday: Fiziksel mağazalar ve online platformlarda geçerli indirimleri içerir.

Cyber Monday: Daha çok online alışverişi teşvik etmek için pazartesi günü düzenlenen kampanyalardır.

BLACK FRİDAY TÜRKİYE’DE NASIL KUTLANIR?

Türkiye’de Black Friday genellikle "Efsane Cuma" veya "Muhteşem Cuma" gibi isimlerle anılır. Büyük e-ticaret platformları ve mağazalar bu dönemde büyük indirimler sunar. Elektronik ürünler ve giyim kategorileri en çok tercih edilenler arasındadır.

BLACK FRIDAY ALIŞVERİŞİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Fiyat Karşılaştırması Yapın: Bazı mağazalar kampanya döneminden önce fiyatları artırıp indirim yapıyor gibi gösterir.

Sahte Sitelerden Kaçının: Güvenilir e-ticaret platformlarını tercih edin.

Bütçenizi Aşmayın: İndirim fırsatları cazip görünse de ihtiyaç dışı harcama yapmamaya özen gösterin.

BLACK FRIDAY’DE GERÇEKTEN İNDİRİM VAR MI?

Evet, birçok ürün gerçek indirimlerle sunulsa da bazı mağazalar yanıltıcı kampanyalar yapabilir. Bu nedenle önceden fiyat araştırması yapmak ve güvenilir mağazalardan alışveriş yapmak önemlidir.