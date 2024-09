Black Mirror 7'inci sezonuyla dönüyor: Oyuncu kadrosu açıklandı

Dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip olan Netflix dizisi Black Mirror'ın 7. sezonunun 2025'te yayınlanacağı duyuruldu.

İzleyiciyle yeniden buluşmaya hazırlanan dizinin oyuncu kadrosu da açıklandı.

Charlie Brooker'ın toplumun teknolojiyle ilişkisini inceleyen antoloji dizisinde "Crazy Rich Asians" oyuncusu Awkwafina, eski "Doctor Who" yıldızı Peter Capaldi, "The Crown"dan Emma Corrin, "Insecure"dan Issa Rae, "Girlfriends" yıldızı Tracee Ellis Ross ve "IT Crowd" oyuncusu Chris O'Dowd gibi isimlerle geri dönüyor.

Ayrıca 7. sezonda, Patsy Ferran, Paul Giamatti, Lewis Gribben, Cristin Milioti, Billy Magnussen, Jimmy Simpson, Milanka Brooks, Osy Ikhile, Rashida Jones, Siena Kelly, Rosy McEwen, Paul G. Raymond ve "Succession" yıldızı Harriet Walter rol alacak.

Şimdilik dizinin gelecek sezonunun 6 bölümden oluşacağı ve 2025 yılında yayınlanacağı biliniyor.

KADRO AÇIKLANDI • Awkwafina

• Milanka Brooks

• Peter Capaldi

• Emma Corrin

• Patsy Ferran

• Paul Giamatti

• Lewis Gribben

• Osy Ikhile

• Rashida Jones

• Siena Kelly

• Billy Magnussen

• Rosy McEwen

• Cristin Milioti

• Chris O’Dowd

• Issa Rae

• Paul G. Raymond

• Tracee Ellis Ross

• Jimmi Simpson

• Harriet Walter

DEVAM BÖLÜMÜ GELECEK

7. sezonun en büyük sürprizi, hayranların favorisi olan bir bölümün devamının gelecek olması. Yeni sezonda, 2017'de yayınlanan ve 4. sezonun çok sevilen açılış bölümü olan "USS Callister"ın devamının da yer alacağı söyleniyor.

"USS Callister", iş arkadaşlarının DNA'larını çalıp bilgisayarına yükleyerek ve onların dijital klonlarını USS Enterprise of Space Fleet dünyasına dahil eden Robert Daly (Jesse Plemon) adlı bir bilgisayar programcısını konu alıyordu.

Dizinin yaratıcısı Charlie Brooker, hayranlarına "Bölümlerimizden birindeki belirli bir uzay gemisinin yeniden ortaya çıkacağını" söyledi ve ekledi: "Black Mirror tarihinde ilk kez bir devam filmi yaptık. Normalde, bir bölümün sonunda tüm karakterleri öldürürüm ve bazılarını hayatta tutarım."

Dizinin 6. sezonunda Clara Rugaard, Salma Hayek, Annie Murphy, Aaron Paul, Josh Hartnett gibi ünlü isimler yer almıştı.