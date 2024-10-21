Blinken 11. kez Orta Doğu'yu ziyaret edecek: Gündemde Gazze ve Lübnan var

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Gazze'de ateşkes ve Lübnan konularını görüşmek üzere 11'inci kez Orta Doğu'yu ziyaret edeceği açıklandı.

Dünya 21.10.2024 14:01 Giriş: 21.10.2024 14:01

Güncelleme: 21.10.2024 14:05 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA