Blinken: "ABD, İran’la çatışma peşinde değil”

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "ABD, İran’la çatışma peşinde değil. Biz bu savaşın genişlemesini istemiyoruz. Ancak İran veya vekilleri herhangi bir yerde ABD personeline saldırırsa, halkımızı savunacağız, güvenliğimizi hızlı ve kararlı bir şekilde savunacağız” dedi.

Ajans Haberleri 24.10.2023 22:25 Giriş: 24.10.2023 22:25

Güncelleme: 24.10.2023 22:25 Kaynak: İHA

A- A A+



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD’nin New York kentinde İsrail-Filistin gündemiyle toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde konuştu. Orta Doğu’daki son gelişmelere değinen Blinken, "ABD, İran’la çatışma peşinde değil. Biz bu savaşın genişlemesini istemiyoruz. Ancak İran veya vekilleri herhangi bir yerde ABD personeline saldırırsa, halkımızı savunacağız, güvenliğimizi hızlı ve kararlı bir şekilde savunacağız” dedi.



“Yangına körükle gitmeyin”

Tüm üye devletlere seslenen Blinken, "Bu çatışmada İsrail’e karşı yeni bir cephe açmayı düşünen veya ABD dahil İsrail’in ortaklarını hedef alabilecek herhangi bir devlet veya devlet dışı aktöre kesin ve birleşik bir mesaj göndermeye çağırıyoruz. Yapmayın. Yangına körükle gitmeyin” dedi.