Blinken, Avustralya'da ikili ilişkileri görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve mevkidaşı Penny Wong ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi konularını görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Blinken'ın, Avustralya'ya yaptığı resmi ziyarette Albanese ile bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, Blinken ve Albanese'in, ABD-Avustralya ilişkisinin temel öncelikleri ile küresel ve bölgesel sorunlar konusunda verimli görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, her iki tarafın ilişkilerin gelişmesinden memnun olduğu ve Blinken'ın Albanese'i ABD'ye davet ettiği kaydedildi.