Blinken: Gazze'de ateşkes için yüzde 90 anlaşmaya varıldı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de ateşkes için yüzde 90 anlaşma sağlandığını yeniden teyit etti.

Karayip ülkesi Haiti’ye düzenlediği resmi ziyarette gazetecilere açıklamalarda bulunan Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun reddettiği fakat ABD yönetiminin Gazze'de ateşkese yakın olunduğu iddiasını yineledi.

"BİRKAÇ KRİTİK KONU VAR"

Blinken, "Gördüğüm kadarıyla yüzde 90 mutabakat sağlandı ama anlaşılması gerekilen ve anlaşmanın belirli yönlerinin nasıl uygulanacağıyla ilgili birkaç kritik konu var" diye konuştu.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Philadelphi Koridoru, esir ve tutukluların nasıl takas edileceğine dair ayrıntılar da dahil ateşkes için ihtilaflı konuların son günlerde tartışıldığını söyleyen Blinken, "Kalan konularda evet demek gerçekten her iki tarafın da görevi" dedi.

Blinken, "ilerleyen günlerde" ateşkes hakkında kalan sorunların çözümüne dair düşüncelerini paylaşmayı umduklarını belirterek, tarafların ateşkes anlaşmasına varmadığı her gün "araya başka bir şeyin" girdiğini ve bunun söz konusu anlaşmayı "rayından çıkarma riski taşıdığı" değerlendirmesini yaptı.

NETANYAHU İDDİLARI REDDETMİŞTİ

Blinken'ın açıklamaları İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD'nin "Gazze'de ateşkese çok yakınız" iddiasını reddetmesinin ardından geldi.

ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili, 4 Eylül'de düzenlediği telekonferansta, Gazze'de ateşkes anlaşmasının yüzde 90'ının esas olarak tamamlandığını, "tutuklularla esirlerin takası" ve "Philadelphi Koridoru" ile ilgili müzakerelerin ise taraflar arasında sürdüğünü belirtmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün Amerikan Fox News kanalına verdiği röportajda, Gazze'de olası ateşkesle ilgili son durumu ve Tel Aviv'in sürece yaklaşımını değerlendirmiş, ABD'nin "Gazze'de ateşkese çok yakınız" iddiasını reddetmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 673’ü çocuk, 11 bin 269’u kadın olmak üzere 40 bin 878 Filistinli öldü, 94 bin 454 kişi yaralandı.