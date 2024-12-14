Blinken, HTŞ ile direkt temas kurduklarını açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD’nin terör örgütleri listesinde yer alan, Suriye’deki yönetimi ele geçiren gruplara liderlik yapan cihatçı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütü ile direkt temas kurduklarını doğruladı.

Blinken, Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere gerçekleştirilen dışişleri bakanları toplantısı için gittiği Ürdün'ün Akabe kentinde basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, "Suriye, son yarım yüzyılda herhangi bir haftada olduğundan daha fazla değişti" diyen Blinken, ABD’nin ve diğer bölgesel güçlerin, Suriye'nin geçici liderlerinin gelecekteki bir Suriye hükümetine "destek ve tanınma" karşılığında uymasını umdukları bir dizi ilke üzerinde anlaştıklarını söyledi.

Blinken, "Suriye’deki kapsayıcı ve temsili geçiş hükümetine, azınlıkların ve kadınların haklarına saygı gösterilmesi, terörist gruplara karşı hiçbir tolerans tanınmaması, kimyasal silah stoklarının imha edilmesi ve Suriye’nin komşuları ile iyi geçinmesi" çağrısında bulundu.

Bir gazetecinin bu süreçte ABD’nin "terörist" grup olarak gördüğü HTŞ ile iletişimin olup olmadığı ile ilgili bir soruya Blinken, "HTŞ ve diğer taraflarla temas halindeyiz" yanıtını verdi ve temas halinde olan herkese, Esad iktidarı döneminde, 2012'de gözaltına alınan ABD'li gazeteci Austin Tice'ı bulmanın ve onu eve getirmenin önemini vurguladıklarını belirtti.